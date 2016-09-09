查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·江城兴起家门口“15分钟商圈” ·图文：地铁老师傅 听声辨轮伤 ·初秋吃小龙虾最划算 ·武汉市免费培训月嫂 ·开奖公告 ·天河机场国际航线超40条 ·卓尔联手创新工场设立智能交易基金 · 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 江城兴起家门口“15分钟商圈” · 图文：地铁老师傅 听声辨轮伤 · 初秋吃小龙虾最划算 · 武汉市免费培训月嫂 · 开奖公告 · 天河机场国际航线超40条 · 卓尔联手创新工场设立智能交易基 · 14 经济 2016.9.9 星期五 卓尔联手创新工场设立智能交易基金 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽通讯员江身军）昨日，卓尔集团旗下公司与创新工场联手成立卓尔创新智能交易产业基金，计划在五年内投资孵化大量物流及供应链升级等智能交易相关企业。

根据双方协议，卓尔集团旗下卓尔互联科技、卓嘉资产管理公司与创新工场共同发起设立卓尔创新智能交易产业基金，将围绕“构建智能化商业交易生态圈”，重点布局物流及供应链升级、智能交易、物联网等相关行业的创业投资和股权投资。

卓尔还将与创新工场在入股合作、共营孵化器等方面发力。卓尔创投拟认购创新工场新发行股份，并与创新工场共同发起设立创业服务公司，共同运营武汉孵化器——“Z时空·创新工场”，商业智能交易相关领域的创业者有望获得初创期资金支持，以及创新工场提供的产品设计和研发指导、战略制定和运营辅导。





