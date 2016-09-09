查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第14版 经济
·江城兴起家门口“15分钟商圈”
·图文：地铁老师傅 听声辨轮伤
·初秋吃小龙虾最划算
·武汉市免费培训月嫂
·开奖公告
·天河机场国际航线超40条
·卓尔联手创新工场设立智能交易基金
·
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 养生
第12版 : 荆楚
第13版 : 影像
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康资讯
第18版 : 健康
第19版 : 跑腿
第2版 : 要闻
第20版 : 夕阳晚晴
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 视点
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 广告
·
江城兴起家门口“15分钟商圈”
·
图文：地铁老师傅 听声辨轮伤
·
初秋吃小龙虾最划算
·
武汉市免费培训月嫂
·
开奖公告
·
天河机场国际航线超40条
·
卓尔联手创新工场设立智能交易基
·
14
经济
2016.9.9 星期五
天河机场国际航线超40条
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋通讯员尹洁徐志祥何翠伟石勇刚实习生柯焕焕甘芸）国航第二架空客A320昨日飞抵天河机场，将优先投放武汉至清迈、首尔等国际航线；同时，北京首都航空已向相关方面申请，将于近期开通杭州—武汉—圣彼得堡往返客运航线，每周2班。
随着T3航站楼投用的日子越来越近，天河机场的国际范儿也越来越浓。相关人士称，目前武汉国际及地区客货运航线达40条，其中洲际航线5条，可直航旧金山、巴黎、莫斯科、黄金海岸、罗马；亚洲航线23条，包括新加坡、曼谷、东京、首尔、马尔代夫等；地区航线7条，可直航香港、澳门、台北等。到今年底T3航站楼投用，天河机场的国际航线还将快速增长。