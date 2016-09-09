江城兴起家门口“15分钟商圈”图文：地铁老师傅 听声辨轮伤初秋吃小龙虾最划算武汉市免费培训月嫂开奖公告天河机场国际航线超40条卓尔联手创新工场设立智能交易基金
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 第14版 经济
·江城兴起家门口“15分钟商圈”
·图文：地铁老师傅 听声辨轮伤
·初秋吃小龙虾最划算
·武汉市免费培训月嫂
·开奖公告
·天河机场国际航线超40条
·卓尔联手创新工场设立智能交易基金
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楚天都市报电子版
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14 经济 2016.9.9 星期五
天河机场国际航线超40条
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋通讯员尹洁徐志祥何翠伟石勇刚实习生柯焕焕甘芸）国航第二架空客A320昨日飞抵天河机场，将优先投放武汉至清迈、首尔等国际航线；同时，北京首都航空已向相关方面申请，将于近期开通杭州—武汉—圣彼得堡往返客运航线，每周2班。
    随着T3航站楼投用的日子越来越近，天河机场的国际范儿也越来越浓。相关人士称，目前武汉国际及地区客货运航线达40条，其中洲际航线5条，可直航旧金山、巴黎、莫斯科、黄金海岸、罗马；亚洲航线23条，包括新加坡、曼谷、东京、首尔、马尔代夫等；地区航线7条，可直航香港、澳门、台北等。到今年底T3航站楼投用，天河机场的国际航线还将快速增长。


   