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 第14版 经济
·江城兴起家门口“15分钟商圈”
·图文：地铁老师傅 听声辨轮伤
·初秋吃小龙虾最划算
·武汉市免费培训月嫂
·开奖公告
·天河机场国际航线超40条
·卓尔联手创新工场设立智能交易基金
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楚天都市报电子版
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14 经济 2016.9.9 星期五
身价比高峰期便宜近半 肉质饱满个头大
初秋吃小龙虾最划算
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊实习生苗依依）时已初秋，正是餐饮市场里“蟹将换虾兵”的时候。记者连日走访了解到，江城现在蟹少价高，而小龙虾身价经过8月“翘尾”后明显回落。业内称，现在小龙虾个大肉满价却相对不高，对吃货们来说是性价比最高的时候。
    昨天下午，记者来到汉口华南海鲜市场，几位市民在选购小龙虾和螃蟹。“螃蟹价钱有点高，现在吃小龙虾最划得来。”一位舒姓老板介绍，“虾子都是1两上下的，才三十几块钱一斤。”记者在市场内转了一圈，大多数商户都是虾蟹兼营，在售的小龙虾以红黑壳的大虾为主，青色的虾很少见。“现在吃虾的性价比最高。”正在捡虾子的舒老板说，大家都以为吃虾季过了，进货量在减少但都是大虾为主，价格从32元/斤—35元/斤不等，比高峰期时便宜了近一半。
    监利小龙虾养殖户罗新平告诉记者，从虾肉的可食性来说，真正的食用季是夏至到初秋，此时小龙虾肉质饱满，虾黄也多，清蒸最好吃。武汉市农委水产专家况开河也称，在养殖技术上，武汉早已实现四季可吃小龙虾，不过，市民吃小龙虾更讲一个氛围，这也是影响小龙虾市场走向的因素之一。


   