查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·江城兴起家门口“15分钟商圈” ·图文：地铁老师傅 听声辨轮伤 ·初秋吃小龙虾最划算 ·武汉市免费培训月嫂 ·开奖公告 ·天河机场国际航线超40条 ·卓尔联手创新工场设立智能交易基金 · 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 江城兴起家门口“15分钟商圈” · 图文：地铁老师傅 听声辨轮伤 · 初秋吃小龙虾最划算 · 武汉市免费培训月嫂 · 开奖公告 · 天河机场国际航线超40条 · 卓尔联手创新工场设立智能交易基 · 14 经济 2016.9.9 星期五 身价比高峰期便宜近半 肉质饱满个头大 初秋吃小龙虾最划算 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊实习生苗依依）时已初秋，正是餐饮市场里“蟹将换虾兵”的时候。记者连日走访了解到，江城现在蟹少价高，而小龙虾身价经过8月“翘尾”后明显回落。业内称，现在小龙虾个大肉满价却相对不高，对吃货们来说是性价比最高的时候。

昨天下午，记者来到汉口华南海鲜市场，几位市民在选购小龙虾和螃蟹。“螃蟹价钱有点高，现在吃小龙虾最划得来。”一位舒姓老板介绍，“虾子都是1两上下的，才三十几块钱一斤。”记者在市场内转了一圈，大多数商户都是虾蟹兼营，在售的小龙虾以红黑壳的大虾为主，青色的虾很少见。“现在吃虾的性价比最高。”正在捡虾子的舒老板说，大家都以为吃虾季过了，进货量在减少但都是大虾为主，价格从32元/斤—35元/斤不等，比高峰期时便宜了近一半。

监利小龙虾养殖户罗新平告诉记者，从虾肉的可食性来说，真正的食用季是夏至到初秋，此时小龙虾肉质饱满，虾黄也多，清蒸最好吃。武汉市农委水产专家况开河也称，在养殖技术上，武汉早已实现四季可吃小龙虾，不过，市民吃小龙虾更讲一个氛围，这也是影响小龙虾市场走向的因素之一。





