江城兴起家门口“15分钟商圈”图文：地铁老师傅 听声辨轮伤初秋吃小龙虾最划算武汉市免费培训月嫂开奖公告天河机场国际航线超40条卓尔联手创新工场设立智能交易基金
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 第14版 经济
·江城兴起家门口“15分钟商圈”
·图文：地铁老师傅 听声辨轮伤
·初秋吃小龙虾最划算
·武汉市免费培训月嫂
·开奖公告
·天河机场国际航线超40条
·卓尔联手创新工场设立智能交易基金
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楚天都市报电子版
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14 经济 2016.9.9 星期五
图文：地铁老师傅 听声辨轮伤
    楚天都市报讯 图为：魏思聪在驾驶列车 通讯员袁永华摄

    楚天都市报讯（记者潘锡珩通讯员曾斯袁永华）昨日傍晚，武汉地铁司机魏思聪驾驶3号线时，听出驾驶室左侧车轮有擦伤。回到车辆段后，检修人员证实了他的判断。据悉，这是他驾驶地铁6年来，用耳朵发现的第8起隐患。
    魏思聪告诉记者，听出车轮有异响后，他当即通过车载系统通知了车辆段的相关人员。由于车轮轻微擦伤并不影响行车安全，他按照相关指令，谨慎驾驶列车行驶到终点，然后进入车辆段进行检修。
    不但能听出故障，还能将故障锁定在某个车轮上，这种神奇的技能是怎样炼成的？魏思聪沉默片刻，笑笑说，“这就是人车对话时一种难以言表的默契。”


   