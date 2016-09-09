查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·江城兴起家门口“15分钟商圈” ·图文：地铁老师傅 听声辨轮伤 ·初秋吃小龙虾最划算 ·武汉市免费培训月嫂 ·开奖公告 ·天河机场国际航线超40条 ·卓尔联手创新工场设立智能交易基金 · 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 江城兴起家门口“15分钟商圈” · 图文：地铁老师傅 听声辨轮伤 · 初秋吃小龙虾最划算 · 武汉市免费培训月嫂 · 开奖公告 · 天河机场国际航线超40条 · 卓尔联手创新工场设立智能交易基 · 14 经济 2016.9.9 星期五 图文：地铁老师傅 听声辨轮伤 楚天都市报讯 图为：魏思聪在驾驶列车 通讯员袁永华摄



楚天都市报讯（记者潘锡珩通讯员曾斯袁永华）昨日傍晚，武汉地铁司机魏思聪驾驶3号线时，听出驾驶室左侧车轮有擦伤。回到车辆段后，检修人员证实了他的判断。据悉，这是他驾驶地铁6年来，用耳朵发现的第8起隐患。

魏思聪告诉记者，听出车轮有异响后，他当即通过车载系统通知了车辆段的相关人员。由于车轮轻微擦伤并不影响行车安全，他按照相关指令，谨慎驾驶列车行驶到终点，然后进入车辆段进行检修。

不但能听出故障，还能将故障锁定在某个车轮上，这种神奇的技能是怎样炼成的？魏思聪沉默片刻，笑笑说，“这就是人车对话时一种难以言表的默契。”





