查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 影像 ·图文：老武锅记忆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：老武锅记忆 13 影像 2016.9.9 星期五 一个甲子之后 图文：老武锅记忆 楚天都市报讯 图为：生活区里的红砖房留存了63年的记忆

图为：几名老者围坐对弈

图为：早点摊保留着老社区的本真味道

图为：沈正华通过墙壁上凿出的小洞将一包零食递给熟客

图为：和现在流行的发型店不同，骆明达不追求各种花哨的烫染，只精心于剪出最适合顾客的发型



图/楚天都市报记者萧颢宋枕涛 文/楚天都市报记者陈希



对武锅这个称呼，武汉人并不陌生。跨越了一个甲子的武汉锅炉厂曾与武钢、武船、武重并称为四大武字头企业，在锅炉行业也曾是与哈锅、上锅、东锅齐名的四巨头之一。这个1953年在洪山宝通寺对面动工兴建的老厂，已于2009年搬迁至东湖高新区，原厂生活区将蝶变为大型商业零售综合体。

就在拆迁进入尾声时，记者深入武锅社区，听老武锅人忆述几段“光阴的故事”……

深夜，走进武汉宝通寺对面的武锅社区约100米，路边一栋三层楼红房子墙角散射的光亮引人侧目：一盏节能灯点亮墙角凿开的“小窗”，上悬的纸板写明“副食店正常营业”。店老板沈正华正微探出头将一包零食递给熟客。

沈正华，63岁，原武锅维修工，与武锅同龄。1960年父母在武锅站稳脚跟后，将7岁的他从孝感接到武汉生活，三层楼红房子是他在武锅最初的记忆。“那时住三层楼还是蛮玩味的。”老沈用武汉话自豪地说，父母都是7级工，技术人员才住红房子，当时住一楼，一间房17平方米，两家共厨卫。

一生光阴的故事浓缩在此，一草一木自然都刻在他的心里。“瑞景广场原是煤气站，社区中心就是基建车间。”老沈是武锅“活地图”，每每看见武锅厂区的新模样，回忆之门亦自然打开。

待武锅社区拆迁，他去年5月已签拆迁协议搬走，但仍有深深眷念，“店面是租的，经营10多年，好多门店已搬走，我站好最后一班岗，为暂未搬迁的居民服务。”

与老沈相似，54岁蕲春人骆明达与妻子的理发店扎根武锅社区已23载。为方便熟客，他将理发店搬到就近的石牌岭，仍叫“文文理发店”，剃头费还是多年不变的每人10元。

老骆对现状非常满足，边理发边笑着说：“现在不像以前顾客盈门，但还是老熟人居多，他们打电话知道我搬到新店，虽远也来。拆迁后邻里情仍在，这就足矣！”

60多年的老社区，有100多栋宿舍。拆迁，多少会让人感怀，有位微博网友感慨：人生的前二十四年都在武锅社区度过，作为一个北漂，北京我不熟悉、武汉也日渐陌生，唯有这片社区，是心底那片最亲近最熟稔的所在……

如今，武锅社区正涅槃重生，再过两三年，这里将崛起“华中乃至全国定位较高规模的商业零售综合体”。

“老武锅的记忆已经深深烙在我们心里，但怀旧不是要守旧。社会在飞速发展，生活总要向前看，我们对未来充满憧憬。”老沈望着远处的高楼对记者说。





