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第12版 荆楚
·创业第一步 从“0元购车”开始“车队长”计划正式启动
·图文：无人机上天监控秸秆露天焚烧
·图文：花生地里捕获一只“怪物”
·高速路上两个孩子被甩出车外
·失控货车撞破幼儿园围墙
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创业第一步 从“0元购车”开始
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图文：无人机上天监控秸秆露天焚
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图文：花生地里捕获一只“怪物”
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高速路上两个孩子被甩出车外
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失控货车撞破幼儿园围墙
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荆楚
2016.9.9 星期五
失控货车撞破幼儿园围墙
造成一死八伤
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者关前裕）昨日上午8时许，十堰市东城开发区发生一起交通事故，一辆满载配件的货车，从和谐大道左转上东风大道时，车辆失控，冲毁路边栅栏，撞上西坪中心幼儿园的围墙，造成家长一死八伤。
昨日上午9时许，记者闻讯来到事发现场，只见医护人员正在抢救伤者，民警正对现场进行处置。据幼儿园一名老师介绍，当时幼儿园正组织幼儿做早操，不少家长就在围墙外观看。突然一辆货车撞毁外面的栅栏冲了进来，将一侧围墙撞倒了，幸好被围墙挡了一下，车速减缓，没有冲进校园，未撞到学生。
记者了解到，此次事故造成围观的家长一死八伤。目前，肇事驾驶员王某已被警方控制，事故原因在调查中。