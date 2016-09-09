查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 荆楚 ·创业第一步 从“0元购车”开始“车队长”计划正式启动 ·图文：无人机上天监控秸秆露天焚烧 ·图文：花生地里捕获一只“怪物” ·高速路上两个孩子被甩出车外 ·失控货车撞破幼儿园围墙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 创业第一步 从“0元购车”开始 · 图文：无人机上天监控秸秆露天焚 · 图文：花生地里捕获一只“怪物” · 高速路上两个孩子被甩出车外 · 失控货车撞破幼儿园围墙 12 荆楚 2016.9.9 星期五 失控货车撞破幼儿园围墙 造成一死八伤 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者关前裕）昨日上午8时许，十堰市东城开发区发生一起交通事故，一辆满载配件的货车，从和谐大道左转上东风大道时，车辆失控，冲毁路边栅栏，撞上西坪中心幼儿园的围墙，造成家长一死八伤。

昨日上午9时许，记者闻讯来到事发现场，只见医护人员正在抢救伤者，民警正对现场进行处置。据幼儿园一名老师介绍，当时幼儿园正组织幼儿做早操，不少家长就在围墙外观看。突然一辆货车撞毁外面的栅栏冲了进来，将一侧围墙撞倒了，幸好被围墙挡了一下，车速减缓，没有冲进校园，未撞到学生。

记者了解到，此次事故造成围观的家长一死八伤。目前，肇事驾驶员王某已被警方控制，事故原因在调查中。





