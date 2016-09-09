查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 荆楚 ·创业第一步 从“0元购车”开始“车队长”计划正式启动 ·图文：无人机上天监控秸秆露天焚烧 ·图文：花生地里捕获一只“怪物” ·高速路上两个孩子被甩出车外 ·失控货车撞破幼儿园围墙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 创业第一步 从“0元购车”开始 · 图文：无人机上天监控秸秆露天焚 · 图文：花生地里捕获一只“怪物” · 高速路上两个孩子被甩出车外 · 失控货车撞破幼儿园围墙 12 荆楚 2016.9.9 星期五 高速路上两个孩子被甩出车外 三位好心人停车施救 孩子出院他们才放心 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘微陈咏）前日下午，9岁的合肥女孩小张终于出院，半个月前因车祸造成的下颌撕裂、手臂粉碎性骨折等伤势得到控制。而在武汉，一直牵挂着她的好心人们，也因此松了一口气。

8月20日凌晨两点左右，从云南旅游后回合肥的徐琼女士，载着亲戚朋友一行8人，在经过汉宜高速仙桃段时突发意外，面包车撞上护栏侧翻，车上4人被抛出车外，其中包括一名8个月大的婴儿，以及9岁的张姓女孩。

出事后，一行人惊魂未定，却发现最小的婴儿不见了。正不知所措时，武汉盛帆体育公司的杜敏和两名同事驾车经过，立即停车帮忙，他们一边在现场设置警示标志，一边在附近四处寻找，最终在高速路边的水塘里，发现被抛出来的婴儿正浮在水面。一行人将孩子捞起，并现场实施溺水后的急救措施，同时紧急拨打110和120。很快，高警仙桃大队钟帆和路政员赶到现场，将伤者送到赶来的救护车上。

回武汉后，杜敏和同事一直为此事揪心。昨日，记者了解到事故后续情况：两名成人均只受了皮外伤；8个月大的溺水婴儿因胸腔积水住院，一周前已出院；而伤势最重的女孩小张，在下颌缝了20多针后，也于前日出院回家。电话中，徐琼对帮助过他们的好心人连声感谢。得知受伤的大人和孩子们都安好，杜敏和同事也终于放下心来。





