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第12版 荆楚
·创业第一步 从“0元购车”开始“车队长”计划正式启动
·图文：无人机上天监控秸秆露天焚烧
·图文：花生地里捕获一只“怪物”
·高速路上两个孩子被甩出车外
·失控货车撞破幼儿园围墙
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创业第一步 从“0元购车”开始
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图文：无人机上天监控秸秆露天焚
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图文：花生地里捕获一只“怪物”
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高速路上两个孩子被甩出车外
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失控货车撞破幼儿园围墙
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荆楚
2016.9.9 星期五
高速路上两个孩子被甩出车外
三位好心人停车施救 孩子出院他们才放心
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘微陈咏）前日下午，9岁的合肥女孩小张终于出院，半个月前因车祸造成的下颌撕裂、手臂粉碎性骨折等伤势得到控制。而在武汉，一直牵挂着她的好心人们，也因此松了一口气。
8月20日凌晨两点左右，从云南旅游后回合肥的徐琼女士，载着亲戚朋友一行8人，在经过汉宜高速仙桃段时突发意外，面包车撞上护栏侧翻，车上4人被抛出车外，其中包括一名8个月大的婴儿，以及9岁的张姓女孩。
出事后，一行人惊魂未定，却发现最小的婴儿不见了。正不知所措时，武汉盛帆体育公司的杜敏和两名同事驾车经过，立即停车帮忙，他们一边在现场设置警示标志，一边在附近四处寻找，最终在高速路边的水塘里，发现被抛出来的婴儿正浮在水面。一行人将孩子捞起，并现场实施溺水后的急救措施，同时紧急拨打110和120。很快，高警仙桃大队钟帆和路政员赶到现场，将伤者送到赶来的救护车上。
回武汉后，杜敏和同事一直为此事揪心。昨日，记者了解到事故后续情况：两名成人均只受了皮外伤；8个月大的溺水婴儿因胸腔积水住院，一周前已出院；而伤势最重的女孩小张，在下颌缝了20多针后，也于前日出院回家。电话中，徐琼对帮助过他们的好心人连声感谢。得知受伤的大人和孩子们都安好，杜敏和同事也终于放下心来。