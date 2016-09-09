查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 荆楚 ·创业第一步 从“0元购车”开始“车队长”计划正式启动 ·图文：无人机上天监控秸秆露天焚烧 ·图文：花生地里捕获一只“怪物” ·高速路上两个孩子被甩出车外 ·失控货车撞破幼儿园围墙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 创业第一步 从“0元购车”开始 · 图文：无人机上天监控秸秆露天焚 · 图文：花生地里捕获一只“怪物” · 高速路上两个孩子被甩出车外 · 失控货车撞破幼儿园围墙 12 荆楚 2016.9.9 星期五 图文：花生地里捕获一只“怪物” 原来是省级重点保护动物猪獾 楚天都市报讯 图为：金存宽捕获的猪獾



楚天都市报讯（记者刘中灿通讯员宋俊初熊艳君）孝昌县观音湖风景区陈井村6组农民金存宽，在自家花生地里捕获了一只“怪物”，经森林公安民警辨认，这只“怪物”是省重点保护动物猪獾。

65岁的金存宽近几天发现，花生地不知被什么东西偷袭，快要收获的花生破坏殆尽。金存宽想出了一个办法，请人在地里下了铁夹子。昨日一大早，金存宽到地里查看时，发现夹子夹住一个长相怪异的家伙。这只“怪物”呈灰黑色，头部灰白相间，形似老鼠，身子像狸，尾巴长而蓬松像松鼠，五趾带爪，四腿硕壮，长有尖利的牙齿。金存宽带这个小家伙回家时，手还差点被它咬伤。

金存宽将“怪物”带回村里以后，父老乡亲们围过来看稀奇，大家都不认识它是什么动物，有人说干脆宰了吃掉。村里退休干部金合明建议让森林公安前来辨认一下，看看是不是保护动物。孝昌县森林公安民警接到电话后迅速赶来，认出它是一只野生猪獾，属于省重点保护动物。

金存宽当即主动配合民警，卸掉了这只猪獾腿上的夹子，将其带到花生地附近山坡上，就地放归了大自然。

民警告诉金存宽，因保护野生动物而造成农作物或者其他损失的，农民可向当地政府申请补偿。





