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第12版 荆楚
·创业第一步 从“0元购车”开始“车队长”计划正式启动
·图文：无人机上天监控秸秆露天焚烧
·图文：花生地里捕获一只“怪物”
·高速路上两个孩子被甩出车外
·失控货车撞破幼儿园围墙
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创业第一步 从“0元购车”开始
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图文：无人机上天监控秸秆露天焚
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图文：花生地里捕获一只“怪物”
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高速路上两个孩子被甩出车外
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失控货车撞破幼儿园围墙
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荆楚
2016.9.9 星期五
创业第一步 从“0元购车”开始“车队长”计划正式启动
楚天都市报讯 想买车，可以不用掏现金吗？买到的小车，还能用来赚钱吗？
还真有这样的好事：湖北楚天行汽车租赁有限公司推出了一个“0元购车”创业计划，不用花钱买车，每月只需支付固定月租，即可拥有一台具有运营资质的全新车辆，接入网约车平台，收入归个人所有，三年后车辆所有权归个人。
自“0元购车”创业计划启动至今，已有多人成功办理，加入网约车行列中，咸宁的陈师傅就是其中之一，最近公司新推出的“车队长”计划更是让他找到了创业新方向。
陈师傅自从开启了网约车，每天工作八小时，收入能有四百左右，身边朋友都想和他一起做了，陈师傅想，我能不能自己组个车队呢？当陈师傅向公司提出这个想法时，才知道公司推出了“车队长”计划，凡是加入公司创业计划的司机，均可组建自己的车队，达到标准的车队，公司给车队长实行奖励，更有丰厚的代理政策，成为公司代理商，招募司机加入创业计划，公司安排团队进行业务培训。自从得到公司的支持，陈师傅不光自己跑车，还成为公司在咸宁的代理商之一，除了管理车队，还在老家发展了一批和自己一样想买车创业的人。陈师傅说：“身边很多想跑网约车的人，但手上资金不够，在老家，很多人想到武汉发展但没合适的工作，这个创业计划特别适合他们，所以在说清楚公司流程之后，他们都非常感兴趣，公司也全程协助我，我这个代理商当得可真轻松呢！”
目前湖北楚天行汽车租赁有限公司正持续招募“车队长”及区域代理商，有兴趣可直接报名。咨询热线027-87317911。