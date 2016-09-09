查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 荆楚 ·创业第一步 从“0元购车”开始“车队长”计划正式启动 ·图文：无人机上天监控秸秆露天焚烧 ·图文：花生地里捕获一只“怪物” ·高速路上两个孩子被甩出车外 ·失控货车撞破幼儿园围墙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 创业第一步 从“0元购车”开始 · 图文：无人机上天监控秸秆露天焚 · 图文：花生地里捕获一只“怪物” · 高速路上两个孩子被甩出车外 · 失控货车撞破幼儿园围墙 12 荆楚 2016.9.9 星期五 创业第一步 从“0元购车”开始“车队长”计划正式启动 楚天都市报讯 想买车，可以不用掏现金吗？买到的小车，还能用来赚钱吗？

还真有这样的好事：湖北楚天行汽车租赁有限公司推出了一个“0元购车”创业计划，不用花钱买车，每月只需支付固定月租，即可拥有一台具有运营资质的全新车辆，接入网约车平台，收入归个人所有，三年后车辆所有权归个人。

自“0元购车”创业计划启动至今，已有多人成功办理，加入网约车行列中，咸宁的陈师傅就是其中之一，最近公司新推出的“车队长”计划更是让他找到了创业新方向。

陈师傅自从开启了网约车，每天工作八小时，收入能有四百左右，身边朋友都想和他一起做了，陈师傅想，我能不能自己组个车队呢？当陈师傅向公司提出这个想法时，才知道公司推出了“车队长”计划，凡是加入公司创业计划的司机，均可组建自己的车队，达到标准的车队，公司给车队长实行奖励，更有丰厚的代理政策，成为公司代理商，招募司机加入创业计划，公司安排团队进行业务培训。自从得到公司的支持，陈师傅不光自己跑车，还成为公司在咸宁的代理商之一，除了管理车队，还在老家发展了一批和自己一样想买车创业的人。陈师傅说：“身边很多想跑网约车的人，但手上资金不够，在老家，很多人想到武汉发展但没合适的工作，这个创业计划特别适合他们，所以在说清楚公司流程之后，他们都非常感兴趣，公司也全程协助我，我这个代理商当得可真轻松呢！”

目前湖北楚天行汽车租赁有限公司正持续招募“车队长”及区域代理商，有兴趣可直接报名。咨询热线027-87317911。





