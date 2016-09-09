“相约星期四”让彩民赚得盆满钵满我在湖北体彩兑奖大厅等你广告如果你是优秀的财务人员请来挑战优厚的薪酬待遇
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第10版 体彩
·“相约星期四”让彩民赚得盆满钵满
·我在湖北体彩兑奖大厅等你
·广告
·如果你是优秀的财务人员请来挑战优厚的薪酬待遇
楚天都市报电子版
----  
 
10 体彩 2016.9.9 星期五
湖北体彩8个工作证等你来领
如果你是优秀的财务人员请来挑战优厚的薪酬待遇
    楚天都市报讯 加盟体彩事业，又有了新的机会！财会从业人员注意了，湖北省体育彩票管理中心招聘武汉、荆州、咸宁、襄阳、十堰、潜江、天门、随州8个分中心财务人员各一名，录用后派往当地工作。本次招聘男女不限，年龄要求35岁以下，大专以上文凭，毕业于会计或财务专业，有专业资格证书，中级职称，没有不良工作记录。注册会计师和拥有高级职称者，年龄可以适当放宽。薪酬优厚，待遇从优，具体面议。
    报名时间：即日起至9月15日
    报名电话：027-87898781；18995513466
    报名邮箱：hbtccw@163.com（报名表请在湖北体彩网和湖北体彩官微下载）
    联系人：任女士


   