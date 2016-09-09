查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体彩 ·“相约星期四”让彩民赚得盆满钵满 ·我在湖北体彩兑奖大厅等你 ·广告 ·如果你是优秀的财务人员请来挑战优厚的薪酬待遇 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · “相约星期四”让彩民赚得盆满钵 · 我在湖北体彩兑奖大厅等你 · 广告 · 如果你是优秀的财务人员请来挑战 10 体彩 2016.9.9 星期五 “相约星期四”让彩民赚得盆满钵满 活动虽暂告一段落 但大家对11选5依旧热情不减 楚天都市报讯 7—8月，11选5“相约星期四”加奖活动，在荆楚大地掀起阵阵中奖狂潮。活动期间，11选5两胆全拖任选三玩法，奖金由原来的57元升至75元，让彩民们每天小奖大奖不断，不少人赚了个盆满钵满。如今加奖活动虽然暂告一段落，彩民们对11选5高频玩法，依然情有独钟，热情不减！

9月1日，“相约星期四”活动最后一期派奖，武汉13073体彩销售点一大早便掀起中奖高潮。一彩民仅一个多小时，先后四次中得两胆全拖任选三140倍，赢取奖金10500元。另一彩民也不甘示弱，第11期分别以“03、09”和“03、11”做胆，全拖投注任选三，先后倍投200倍，随后他又用“03、09、11”直接投注任选三200倍，结果五张彩票全部中奖，单期揽奖达到18800元。受这两个彩民的“诱惑”，大家纷纷开始竞赛一般地投注，抢最后一个加奖日的红利。

加奖活动期间，武汉04072体彩销售点彩民在业主胡春波的带领下，多次利用“相约星期四”的机会，带领彩民“发财致富”。胡春波说：“每逢星期四，都要提前准备好充足的零钱和丰厚的奖金，以方便彩民兑奖，彩民投注的热情实在是太高了!”

如今，为期一个半月的“相约星期四”加奖活动已暂告一段落，但彩民们对高频玩法的热情依旧有增无减。走进武汉任何一家体彩高频销售网点，都可以看到对着走势图玩11选5的彩民。不少尝到甜头的人，还纷纷通过销售点业主带话，希望类似的高频加奖活动，能再多来几次。 王克娜





