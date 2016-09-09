查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·泪水、誓言、告白——一场盛会 十年约定 ·天山试驾风行SX6 ·5.98万起 纳智捷锐3突破上市 ·智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市 ·光谷一中介公司坑房东又坑租户 ·图文：司机开车撞倒交警 被特警制服 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 泪水、誓言、告白——一场盛会 · 天山试驾风行SX6 · 5.98万起 纳智捷锐3突破上 · 智能互联大7座SUV——SWM · 光谷一中介公司坑房东又坑租户 · 图文：司机开车撞倒交警 被特警 8 法治 2016.9.9 星期五 擅自将客车改成货车 面临罚款扣分 图文：司机开车撞倒交警 被特警制服 楚天都市报讯 图为：事发现场 通讯员黄娟摄



楚天都市报讯（记者叶文波通讯员黄娟孙军）7日下午，武汉市青山区发生惊险一幕：一司机驾车将交警撞倒。昨日，该司机余某因涉嫌妨碍执行公务罪被青山警方刑事拘留。

事发地位于青山区建设二路与和平大道路口，城市“天眼”记录了事发全过程。监控显示，9月7日下午4时，青山区交通大队四中队交警肖勇在交通岗执勤，鄂AV××31白色依维柯面包车驶来，肖勇示意靠边停车接受检查。肖勇打开车后门，持执法记录仪拍摄车内。司机将执法记录仪打落在地，抢回自己的驾驶证跑上车。肖勇赶紧拦在车前，司机倒车后又向前开，将肖勇撞倒在地。附近执勤的特警冲过来控制住该司机。

肖勇被送医检查,结果是腰部挫伤。他告诉楚天都市报记者:“那辆依维柯非法改装，里面全是货物，擅自将客车改成货车是违法的，将被罚款500元、扣6分。”

昨日，青山警方介绍，该司机姓余，27岁，江西人，现住在东西湖区吴家山，是一家物流公司的司机。因担心被罚款、扣分，做出冲动之举。





