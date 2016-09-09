查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 法治
·泪水、誓言、告白——一场盛会 十年约定
·天山试驾风行SX6
·5.98万起 纳智捷锐3突破上市
·智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市
·光谷一中介公司坑房东又坑租户
·图文：司机开车撞倒交警 被特警制服
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 养生
第12版 : 荆楚
第13版 : 影像
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康资讯
第18版 : 健康
第19版 : 跑腿
第2版 : 要闻
第20版 : 夕阳晚晴
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 视点
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 广告
·
泪水、誓言、告白——一场盛会
·
天山试驾风行SX6
·
5.98万起 纳智捷锐3突破上
·
智能互联大7座SUV——SWM
·
光谷一中介公司坑房东又坑租户
·
图文：司机开车撞倒交警 被特警
8
法治
2016.9.9 星期五
擅自将客车改成货车 面临罚款扣分
图文：司机开车撞倒交警 被特警制服
楚天都市报讯 图为：事发现场 通讯员黄娟摄
楚天都市报讯（记者叶文波通讯员黄娟孙军）7日下午，武汉市青山区发生惊险一幕：一司机驾车将交警撞倒。昨日，该司机余某因涉嫌妨碍执行公务罪被青山警方刑事拘留。
事发地位于青山区建设二路与和平大道路口，城市“天眼”记录了事发全过程。监控显示，9月7日下午4时，青山区交通大队四中队交警肖勇在交通岗执勤，鄂AV××31白色依维柯面包车驶来，肖勇示意靠边停车接受检查。肖勇打开车后门，持执法记录仪拍摄车内。司机将执法记录仪打落在地，抢回自己的驾驶证跑上车。肖勇赶紧拦在车前，司机倒车后又向前开，将肖勇撞倒在地。附近执勤的特警冲过来控制住该司机。
肖勇被送医检查,结果是腰部挫伤。他告诉楚天都市报记者:“那辆依维柯非法改装，里面全是货物，擅自将客车改成货车是违法的，将被罚款500元、扣6分。”
昨日，青山警方介绍，该司机姓余，27岁，江西人，现住在东西湖区吴家山，是一家物流公司的司机。因担心被罚款、扣分，做出冲动之举。