查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·泪水、誓言、告白——一场盛会 十年约定 ·天山试驾风行SX6 ·5.98万起 纳智捷锐3突破上市 ·智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市 ·光谷一中介公司坑房东又坑租户 ·图文：司机开车撞倒交警 被特警制服 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 泪水、誓言、告白——一场盛会 · 天山试驾风行SX6 · 5.98万起 纳智捷锐3突破上 · 智能互联大7座SUV——SWM · 光谷一中介公司坑房东又坑租户 · 图文：司机开车撞倒交警 被特警 8 法治 2016.9.9 星期五 光谷一中介公司坑房东又坑租户 百余名房东经济损失百万元 此案昨日开庭审理 楚天都市报讯 □楚天都市报记者聂丽娟实习生项婧雯



房东委托中介出租房屋，中介公司拖欠租金。等到房东想收回房子解除合同时，却发现已有租户住在里面，中介将租金收走又不退租户押金，租户拿不到押金又不愿意腾退房屋，导致房东和房客闹得不可开交。房东将这家中介公司起诉到东湖新技术开发区法院,此案昨日庭审，未当庭宣判。



房东和租户都被中介坑了



房东老陈在庭上表示，自己在武汉有一套房长期出租，2015年5月将出租信息发布到网上，一个中介公司提出跟老陈签订出租委托合同。合同约定，从2015年5月24日至2018年6月1日，租期为三年零六天。第一年，老陈还能如期按季度收到房租。从第二年起，中介公司拒付租金，老陈多次电话、短信追讨租金无果。

让老陈始料未及的是，他准备去收回房屋时，发现一名小伙子住在自己的房子里，小伙子也是通过中介公司付了房租才住进来的，现在让他另找去处，一是没钱，二是中介公司不肯退押金。

老陈觉得自己受骗了，2016年6月25日，将该中介公司起诉到东湖新技术开发区法院，要求解除合同，腾退房屋，按照法院审理管理，并将租户小伙子王某也列为被告。

昨日在庭上，老陈房子的租户王某也喊很冤，自己向中介付了租金，还差一个月到期，现在房东让自己腾退房屋，中介公司又不肯退押金，自己一个月的租金都打了水漂。



187名房东被拖欠百万元



庭审现场座无虚席，不少受害者都赶来旁听。记者采访一位房东林女士，她说目前这个公司已经坑了100多人，他们187名房东准备集体诉讼，追讨被拖欠的租金和押金以及多收的物业费，初步统计，涉案金额就有上百万元。昨日开庭起诉的只是其中的三户业主，陆续还有其他业主相继起诉。

另外一名原告章老先生从浙江赶来，他女儿的房子在武汉光谷附近，也是委托光谷这家中介公司出租，结果拖欠多个月租金不给，为此事，他已经三次从浙江到武汉来讨要租金，现在两名租户还住在他女儿的出租房里。“租户是受害者，我们更是受害者，赶他们走，觉得于心不忍；不赶吧，我们吃亏。”章老先生告诉记者，后悔不该委托该家黑中介租房，该公司的行为已经涉嫌诈骗，而且涉及面较广。





