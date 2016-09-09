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第8版 法治
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·图文：司机开车撞倒交警 被特警制服
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泪水、誓言、告白——一场盛会
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智能互联大7座SUV——SWM
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光谷一中介公司坑房东又坑租户
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图文：司机开车撞倒交警 被特警
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法治
2016.9.9 星期五
智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市
楚天都市报讯 SWM斯威汽车旗下车型“SWM斯威汽车X7”在8月30日重庆震撼上市，产品定位于中大型七座SUV市场，推出3款车型，售价区间为8.59—10.19万元。
SWM斯威汽车X7由SWM斯威汽车意大利研发中心担纲设计，并经由原德国宝马质量工程师全程质量管控，完美融合意式风范和德系品质。以智能互联大7座SUV之名，为消费者悉心打造“4+2”生活方式。
作为一款源自欧洲的国民好车，SWM斯威汽车X7造型由SWM斯威汽车意大利研发中心量身定制，巧妙融汇意式浪漫风情元素，全车彰显经典意式风范。 秦超