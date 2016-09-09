泪水、誓言、告白——一场盛会 十年约定天山试驾风行SX65.98万起 纳智捷锐3突破上市智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市光谷一中介公司坑房东又坑租户图文：司机开车撞倒交警 被特警制服
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 第8版 法治
·泪水、誓言、告白——一场盛会 十年约定
·天山试驾风行SX6
·5.98万起 纳智捷锐3突破上市
·智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市
·光谷一中介公司坑房东又坑租户
·图文：司机开车撞倒交警 被特警制服
楚天都市报电子版
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8 法治 2016.9.9 星期五
智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市
    楚天都市报讯 SWM斯威汽车旗下车型“SWM斯威汽车X7”在8月30日重庆震撼上市，产品定位于中大型七座SUV市场，推出3款车型，售价区间为8.59—10.19万元。
    SWM斯威汽车X7由SWM斯威汽车意大利研发中心担纲设计，并经由原德国宝马质量工程师全程质量管控，完美融合意式风范和德系品质。以智能互联大7座SUV之名，为消费者悉心打造“4+2”生活方式。
    作为一款源自欧洲的国民好车，SWM斯威汽车X7造型由SWM斯威汽车意大利研发中心量身定制，巧妙融汇意式浪漫风情元素，全车彰显经典意式风范。 秦超


   