查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·泪水、誓言、告白——一场盛会 十年约定 ·天山试驾风行SX6 ·5.98万起 纳智捷锐3突破上市 ·智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市 ·光谷一中介公司坑房东又坑租户 ·图文：司机开车撞倒交警 被特警制服 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 泪水、誓言、告白——一场盛会 · 天山试驾风行SX6 · 5.98万起 纳智捷锐3突破上 · 智能互联大7座SUV——SWM · 光谷一中介公司坑房东又坑租户 · 图文：司机开车撞倒交警 被特警 8 法治 2016.9.9 星期五 智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市 楚天都市报讯 SWM斯威汽车旗下车型“SWM斯威汽车X7”在8月30日重庆震撼上市，产品定位于中大型七座SUV市场，推出3款车型，售价区间为8.59—10.19万元。

SWM斯威汽车X7由SWM斯威汽车意大利研发中心担纲设计，并经由原德国宝马质量工程师全程质量管控，完美融合意式风范和德系品质。以智能互联大7座SUV之名，为消费者悉心打造“4+2”生活方式。

作为一款源自欧洲的国民好车，SWM斯威汽车X7造型由SWM斯威汽车意大利研发中心量身定制，巧妙融汇意式浪漫风情元素，全车彰显经典意式风范。 秦超





