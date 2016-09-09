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图文：司机开车撞倒交警 被特警
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法治
2016.9.9 星期五
5.98万起 纳智捷锐3突破上市
楚天都市报讯 9月2日，A级车市场的强劲对手纳智捷锐3在成都国际汽车展览会正式上市并公布售价。作为纳智捷“预先设想超越期待”品牌理念下的新车型，纳智捷锐3以打破入门紧凑级轿车主流规则的价值优势，强势进入市场。纳智捷锐3本次共推出7款车型，价格区间为5.98-9.68万元。
纳智捷锐3锁定泛85后都市年轻人群。因此纳智捷锐3在设计之初便考虑到年轻人的诉求，并以“越级大空间”、“越级智慧大屏”、“大师级赛道开发”三大产品亮点，满足年轻人的需求。
纳智捷锐3引人注目的是位于中控台标配的9寸高清触控大屏，其尺寸相当于iPadAir大小，高清的分辨率带来十分精细的显示效果。该系统非常智能的使用多点式触控，支持ios系统无线蓝牙、安卓系统无线及有线连接。让手机与车机自由互联。纳智捷锐3配备了直列四缸1.6升发动机，百公里油耗仅为6.2升。经过赛道高强度测试的锐3，全车44%采用590Mpa以上的高钢材，更有强度高达1470Mpa的三根防撞梁车门，确保车身不变形，保持车厢完整。
纳智捷锐3无论是在外观、空间设计理念，智慧科技还是驾乘感受方面，都具有十足开创性，而5.98万元起的售价，在整个A级车市场中也极具竞争力，再次体现出纳智捷十足的诚意。