查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·泪水、誓言、告白——一场盛会 十年约定 ·天山试驾风行SX6 ·5.98万起 纳智捷锐3突破上市 ·智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市 ·光谷一中介公司坑房东又坑租户 ·图文：司机开车撞倒交警 被特警制服 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 泪水、誓言、告白——一场盛会 · 天山试驾风行SX6 · 5.98万起 纳智捷锐3突破上 · 智能互联大7座SUV——SWM · 光谷一中介公司坑房东又坑租户 · 图文：司机开车撞倒交警 被特警 8 法治 2016.9.9 星期五 5.98万起 纳智捷锐3突破上市 楚天都市报讯 9月2日，A级车市场的强劲对手纳智捷锐3在成都国际汽车展览会正式上市并公布售价。作为纳智捷“预先设想超越期待”品牌理念下的新车型，纳智捷锐3以打破入门紧凑级轿车主流规则的价值优势，强势进入市场。纳智捷锐3本次共推出7款车型，价格区间为5.98-9.68万元。

纳智捷锐3锁定泛85后都市年轻人群。因此纳智捷锐3在设计之初便考虑到年轻人的诉求，并以“越级大空间”、“越级智慧大屏”、“大师级赛道开发”三大产品亮点，满足年轻人的需求。

纳智捷锐3引人注目的是位于中控台标配的9寸高清触控大屏，其尺寸相当于iPadAir大小，高清的分辨率带来十分精细的显示效果。该系统非常智能的使用多点式触控，支持ios系统无线蓝牙、安卓系统无线及有线连接。让手机与车机自由互联。纳智捷锐3配备了直列四缸1.6升发动机，百公里油耗仅为6.2升。经过赛道高强度测试的锐3，全车44%采用590Mpa以上的高钢材，更有强度高达1470Mpa的三根防撞梁车门，确保车身不变形，保持车厢完整。

纳智捷锐3无论是在外观、空间设计理念，智慧科技还是驾乘感受方面，都具有十足开创性，而5.98万元起的售价，在整个A级车市场中也极具竞争力，再次体现出纳智捷十足的诚意。





