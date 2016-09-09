查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·泪水、誓言、告白——一场盛会 十年约定 ·天山试驾风行SX6 ·5.98万起 纳智捷锐3突破上市 ·智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市 ·光谷一中介公司坑房东又坑租户 ·图文：司机开车撞倒交警 被特警制服 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 泪水、誓言、告白——一场盛会 · 天山试驾风行SX6 · 5.98万起 纳智捷锐3突破上 · 智能互联大7座SUV——SWM · 光谷一中介公司坑房东又坑租户 · 图文：司机开车撞倒交警 被特警 8 法治 2016.9.9 星期五 天山试驾风行SX6 楚天都市报讯 SUV的全称是 SportUtilityVehicle，即运动型多用途汽车，而7座SUV在更多人、更多物品承载上的实现，则让SUV的“多用途”优势更进一步。继汉兰达、锐界等合资品牌7座SUV走红后，面向普通家庭的自主品牌7座SUV再成车市关注焦点。

近日，全国百余位主流媒体记者，在新疆天山脚下试驾了东风风行新上市的“加大号家用7座SUV”风行SX6。超出不少人预期的是，风行SX6在7座SUV核心竞争力的打造上有诸多创新亮点均优于同级，如通过2.0L动力、SUV专业底盘等高性能设计加强“运动”优势，通过独创性导入的“2+2+3”座椅布局将“7座”优势推至新境。此外，在“均衡高品质”造车理念下，该车还以舒适便利节油等家轿化设计，使7座SUV更贴近大众家用需求。可以说，在7—10万元售价区间内，风行SX6将SUV的“运动型多用途”实用特色发挥到了极佳，堪称7座SUV“实用新旗舰”。

王军





