泪水、誓言、告白——一场盛会 十年约定天山试驾风行SX65.98万起 纳智捷锐3突破上市智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市光谷一中介公司坑房东又坑租户图文：司机开车撞倒交警 被特警制服
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 第8版 法治
·泪水、誓言、告白——一场盛会 十年约定
·天山试驾风行SX6
·5.98万起 纳智捷锐3突破上市
·智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市
·光谷一中介公司坑房东又坑租户
·图文：司机开车撞倒交警 被特警制服
楚天都市报电子版
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8 法治 2016.9.9 星期五
天山试驾风行SX6
    楚天都市报讯 SUV的全称是 SportUtilityVehicle，即运动型多用途汽车，而7座SUV在更多人、更多物品承载上的实现，则让SUV的“多用途”优势更进一步。继汉兰达、锐界等合资品牌7座SUV走红后，面向普通家庭的自主品牌7座SUV再成车市关注焦点。
    近日，全国百余位主流媒体记者，在新疆天山脚下试驾了东风风行新上市的“加大号家用7座SUV”风行SX6。超出不少人预期的是，风行SX6在7座SUV核心竞争力的打造上有诸多创新亮点均优于同级，如通过2.0L动力、SUV专业底盘等高性能设计加强“运动”优势，通过独创性导入的“2+2+3”座椅布局将“7座”优势推至新境。此外，在“均衡高品质”造车理念下，该车还以舒适便利节油等家轿化设计，使7座SUV更贴近大众家用需求。可以说，在7—10万元售价区间内，风行SX6将SUV的“运动型多用途”实用特色发挥到了极佳，堪称7座SUV“实用新旗舰”。
王军


   