查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 法治
·泪水、誓言、告白——一场盛会 十年约定
·天山试驾风行SX6
·5.98万起 纳智捷锐3突破上市
·智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市
·光谷一中介公司坑房东又坑租户
·图文：司机开车撞倒交警 被特警制服
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 养生
第12版 : 荆楚
第13版 : 影像
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康资讯
第18版 : 健康
第19版 : 跑腿
第2版 : 要闻
第20版 : 夕阳晚晴
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 视点
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 广告
·
泪水、誓言、告白——一场盛会
·
天山试驾风行SX6
·
5.98万起 纳智捷锐3突破上
·
智能互联大7座SUV——SWM
·
光谷一中介公司坑房东又坑租户
·
图文：司机开车撞倒交警 被特警
8
法治
2016.9.9 星期五
天山试驾风行SX6
楚天都市报讯 SUV的全称是 SportUtilityVehicle，即运动型多用途汽车，而7座SUV在更多人、更多物品承载上的实现，则让SUV的“多用途”优势更进一步。继汉兰达、锐界等合资品牌7座SUV走红后，面向普通家庭的自主品牌7座SUV再成车市关注焦点。
近日，全国百余位主流媒体记者，在新疆天山脚下试驾了东风风行新上市的“加大号家用7座SUV”风行SX6。超出不少人预期的是，风行SX6在7座SUV核心竞争力的打造上有诸多创新亮点均优于同级，如通过2.0L动力、SUV专业底盘等高性能设计加强“运动”优势，通过独创性导入的“2+2+3”座椅布局将“7座”优势推至新境。此外，在“均衡高品质”造车理念下，该车还以舒适便利节油等家轿化设计，使7座SUV更贴近大众家用需求。可以说，在7—10万元售价区间内，风行SX6将SUV的“运动型多用途”实用特色发挥到了极佳，堪称7座SUV“实用新旗舰”。
王军