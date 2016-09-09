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图文：司机开车撞倒交警 被特警
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法治
2016.9.9 星期五
泪水、誓言、告白——一场盛会 十年约定
楚天都市报讯 在岁月的河流中，十年，可能是沧海一粟的瞬间；
在自然的更迭中，十年，是一株苗到树木的成长；
在人生的进程中，十年，是孩子从淘气到成熟的蜕变。
有这样一份承诺，十年坚守，每月的25号准时到账，不曾失信……
9月3日，这样一场关于商业地产开发商与投资人之间十年约定的盛会——南国大家装运营十周年暨南国投资人服务十周年业主答谢会，在武汉洪山宾馆隆重上映。
我们看到了武汉大佬级商业卖场项目总经理含泪倾述，为工作责任和家庭之间的取舍所付出的努力；看到了专业的商业运营团队面对业主们庄严的宣誓；看到了82岁高龄的投资人，用最高亢洪亮的声音为企业证言。
南国大家装已成功运营了第一个十年，同时也意味着南国20年统一经营管理的商业模式成功运行十年。十年间，凭借着稳固的行业地位和专业的卖场运营，南国坚守住了投资人的权益，实现了投资人的收益和资产增值。
除了给2万位投资人中的代表颁发大奖外，南国大家装还为到场的来宾们献上了价值500元的澄湖肥美大闸蟹豪礼兑换券。