查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·泪水、誓言、告白——一场盛会 十年约定 ·天山试驾风行SX6 ·5.98万起 纳智捷锐3突破上市 ·智能互联大7座SUV——SWM斯威汽车X7上市 ·光谷一中介公司坑房东又坑租户 ·图文：司机开车撞倒交警 被特警制服 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 泪水、誓言、告白——一场盛会 · 天山试驾风行SX6 · 5.98万起 纳智捷锐3突破上 · 智能互联大7座SUV——SWM · 光谷一中介公司坑房东又坑租户 · 图文：司机开车撞倒交警 被特警 8 法治 2016.9.9 星期五 泪水、誓言、告白——一场盛会 十年约定 楚天都市报讯 在岁月的河流中，十年，可能是沧海一粟的瞬间；

在自然的更迭中，十年，是一株苗到树木的成长；

在人生的进程中，十年，是孩子从淘气到成熟的蜕变。

有这样一份承诺，十年坚守，每月的25号准时到账，不曾失信……

9月3日，这样一场关于商业地产开发商与投资人之间十年约定的盛会——南国大家装运营十周年暨南国投资人服务十周年业主答谢会，在武汉洪山宾馆隆重上映。

我们看到了武汉大佬级商业卖场项目总经理含泪倾述，为工作责任和家庭之间的取舍所付出的努力；看到了专业的商业运营团队面对业主们庄严的宣誓；看到了82岁高龄的投资人，用最高亢洪亮的声音为企业证言。

南国大家装已成功运营了第一个十年，同时也意味着南国20年统一经营管理的商业模式成功运行十年。十年间，凭借着稳固的行业地位和专业的卖场运营，南国坚守住了投资人的权益，实现了投资人的收益和资产增值。

除了给2万位投资人中的代表颁发大奖外，南国大家装还为到场的来宾们献上了价值500元的澄湖肥美大闸蟹豪礼兑换券。





