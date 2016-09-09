查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第7版 现场
·图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土堆
·图文：环卫女工网络直播 旧烟盒巧手变天鹅
·工人细心为斑鸠搬新家
·没想到 武汉这里的门票更火爆
·网约车乘客飞单210元月余难追回
·女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 养生
第12版 : 荆楚
第13版 : 影像
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康资讯
第18版 : 健康
第19版 : 跑腿
第2版 : 要闻
第20版 : 夕阳晚晴
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 视点
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 广告
·
图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土
·
图文：环卫女工网络直播 旧烟盒
·
工人细心为斑鸠搬新家
·
没想到 武汉这里的门票更火爆
·
网约车乘客飞单210元月余难追
·
女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出
7
现场
2016.9.9 星期五
女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪）前晚9时许，硚口航空路高架桥引桥处，一中年女子突然跳下，被一辆轿车碾压。众商户和路人抬车将女子拉出，可惜送医后未能挽回其生命。
目击者王女士说，前晚9时许，她在店里忙生意，看到一名中年女子在桥上走着走着，突然从三四米高的桥上跳了下去。一辆轿车撞到女子后碾压过去，司机急忙下车。附近店主和路人纷纷围上前，一共二三十人合力将车抬起，女子被拖出后，下面已有摊血。
昨日，楚天都市报记者赶到现场，多家门店老板证实此事。一家旅馆的陈先生介绍，女子是从附近一家医院跑到桥上跳下的，又被送回医院抢救。
昨日，硚口警方称，该女子50岁左右，经抢救无效已不幸身亡。