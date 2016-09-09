查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土堆 ·图文：环卫女工网络直播 旧烟盒巧手变天鹅 ·工人细心为斑鸠搬新家 ·没想到 武汉这里的门票更火爆 ·网约车乘客飞单210元月余难追回 ·女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土 · 图文：环卫女工网络直播 旧烟盒 · 工人细心为斑鸠搬新家 · 没想到 武汉这里的门票更火爆 · 网约车乘客飞单210元月余难追 · 女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出 7 现场 2016.9.9 星期五 女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪）前晚9时许，硚口航空路高架桥引桥处，一中年女子突然跳下，被一辆轿车碾压。众商户和路人抬车将女子拉出，可惜送医后未能挽回其生命。

目击者王女士说，前晚9时许，她在店里忙生意，看到一名中年女子在桥上走着走着，突然从三四米高的桥上跳了下去。一辆轿车撞到女子后碾压过去，司机急忙下车。附近店主和路人纷纷围上前，一共二三十人合力将车抬起，女子被拖出后，下面已有摊血。

昨日，楚天都市报记者赶到现场，多家门店老板证实此事。一家旅馆的陈先生介绍，女子是从附近一家医院跑到桥上跳下的，又被送回医院抢救。

昨日，硚口警方称，该女子50岁左右，经抢救无效已不幸身亡。





