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 第7版 现场
·图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土堆
·图文：环卫女工网络直播 旧烟盒巧手变天鹅
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·没想到 武汉这里的门票更火爆
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·女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出
楚天都市报电子版
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7 现场 2016.9.9 星期五
女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪）前晚9时许，硚口航空路高架桥引桥处，一中年女子突然跳下，被一辆轿车碾压。众商户和路人抬车将女子拉出，可惜送医后未能挽回其生命。
    目击者王女士说，前晚9时许，她在店里忙生意，看到一名中年女子在桥上走着走着，突然从三四米高的桥上跳了下去。一辆轿车撞到女子后碾压过去，司机急忙下车。附近店主和路人纷纷围上前，一共二三十人合力将车抬起，女子被拖出后，下面已有摊血。
    昨日，楚天都市报记者赶到现场，多家门店老板证实此事。一家旅馆的陈先生介绍，女子是从附近一家医院跑到桥上跳下的，又被送回医院抢救。
    昨日，硚口警方称，该女子50岁左右，经抢救无效已不幸身亡。


   