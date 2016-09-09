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·图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土堆
·图文：环卫女工网络直播 旧烟盒巧手变天鹅
·工人细心为斑鸠搬新家
·没想到 武汉这里的门票更火爆
·网约车乘客飞单210元月余难追回
·女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出
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图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土
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图文：环卫女工网络直播 旧烟盒
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工人细心为斑鸠搬新家
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没想到 武汉这里的门票更火爆
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网约车乘客飞单210元月余难追
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女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出
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现场
2016.9.9 星期五
网约车乘客飞单210元月余难追回
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达）网约车从江夏到黄陂，210元车费却拖了一个多月没付，这让司机卢师傅很郁闷。
卢师傅介绍，7月26日下午，他从江夏大花岭接到订单，一对年轻男女去黄陂。路程有50多公里，车费210元，到目的地后，卢师傅以为乘客会用手机支付车费，于是开车离开。
但此后，卢师傅一直没等到付款通知，乘客电话也无法接通。“这是第一次遇到飞单。”他向打车平台申请补偿未果。
昨日，楚天都市报记者联系上该打车平台相关负责人，他称会尽快落实卢师傅的补偿金。随即，工作人员致电卢师傅，称补偿会在7个工作日内处理好。