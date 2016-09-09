查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土堆 ·图文：环卫女工网络直播 旧烟盒巧手变天鹅 ·工人细心为斑鸠搬新家 ·没想到 武汉这里的门票更火爆 ·网约车乘客飞单210元月余难追回 ·女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土 · 图文：环卫女工网络直播 旧烟盒 · 工人细心为斑鸠搬新家 · 没想到 武汉这里的门票更火爆 · 网约车乘客飞单210元月余难追 · 女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出 7 现场 2016.9.9 星期五 网约车乘客飞单210元月余难追回 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达）网约车从江夏到黄陂，210元车费却拖了一个多月没付，这让司机卢师傅很郁闷。

卢师傅介绍，7月26日下午，他从江夏大花岭接到订单，一对年轻男女去黄陂。路程有50多公里，车费210元，到目的地后，卢师傅以为乘客会用手机支付车费，于是开车离开。

但此后，卢师傅一直没等到付款通知，乘客电话也无法接通。“这是第一次遇到飞单。”他向打车平台申请补偿未果。

昨日，楚天都市报记者联系上该打车平台相关负责人，他称会尽快落实卢师傅的补偿金。随即，工作人员致电卢师傅，称补偿会在7个工作日内处理好。





