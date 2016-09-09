查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土堆 ·图文：环卫女工网络直播 旧烟盒巧手变天鹅 ·工人细心为斑鸠搬新家 ·没想到 武汉这里的门票更火爆 ·网约车乘客飞单210元月余难追回 ·女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土 · 图文：环卫女工网络直播 旧烟盒 · 工人细心为斑鸠搬新家 · 没想到 武汉这里的门票更火爆 · 网约车乘客飞单210元月余难追 · 女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出 7 现场 2016.9.9 星期五 没想到 武汉这里的门票更火爆 格力电器工厂巡展第二季即将上演 20元入场券暗藏8大福利为消费者省钱 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者董凤龙谢玲通讯员覃昱）武汉当前哪里的门票更火爆？2016年武汉网球公开赛？李荣浩演唱会？都不是！现在更火爆的门票是，价值20元钱的“格力电器工厂巡展第二季”入场券！“我要两张！”“我买三张！”昨日上午，记者在格力电器徐东旗舰店看到，不少市民围在店里，抢购格力电器工厂巡展的入场券。

家住徐东的市民陈爹爹捏着刚买到的三张门票，喜笑颜开。他告诉记者，去年9月，儿子家里装修要买电器，一家人一起去了格力工厂巡展第一季，工厂巡展价格比外面便宜很多，实实在在的得到了实惠。“这20元门票不算啥，光他们送的礼物都不止这个钱。今年还要去，把家里空调和冰箱都换一下。”

记者获悉，9月16日至17日，湖北格力将推出“格力电器工厂巡展第二季”大型促销活动，格力空调、晶弘冰箱、TOSOT生活电器等格力旗下全线大武汉品牌均以全年超低价回馈用户。TOSOT落地扇、晶弘两门冰箱、1P冷暖智能挂机、1.5P冷静王变频空调、2P时尚柜机等爆款机型都将给出爆款价，全年优惠一步到位，想要购买整套家电的市民，尤其不要错过这个机会。除此之外，活动现场，还有一元竞拍、劲爆特价、签到有礼、送尊享卡、幸运抽奖等惊喜环节。

湖北格力公司业务总监陈昌伟表示：“工厂巡展”采用直接进入工厂采购的模式，省去包括长途运输、装卸、仓储、代理、商家门店等多个环节的费用，所以能以超低价回馈消费者。

买了价值20元的门票会有哪些福利？据了解，这20元会得到一个超级大礼包，其中包含：全场全年特惠价、劲爆特价机购买资格、免费大巴接送、免费参观世界500强智能工厂、免费水果简餐、免费纯净水、一个精美手提袋、价值20元卷纸一提等八大礼包——八大福利总价值远远超过了20元！

去了没挑中怎么办？放心！湖北格力公司业务总监陈昌伟重点提醒：若到工厂未选中购买格力电器的市民，凭入场券按原票价退还现金，而8大福利照旧免费领走。

由于门票抢购太火爆，外地也有不少消费者有这个需求，今年，格力电器特地将省内咸宁等城市居民也将加入到第二季巡展中，市民可从湖北格力电器官方微信通过线上购买入场券，也可从当地格力专卖店购买。

格力电器友情提醒：需抢购的消费者要提前做好两样功课，一是到就近的格力专卖店购买入场券；二是选好意向产品，到现场直接“下手”购机。





