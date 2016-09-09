查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土堆 ·图文：环卫女工网络直播 旧烟盒巧手变天鹅 ·工人细心为斑鸠搬新家 ·没想到 武汉这里的门票更火爆 ·网约车乘客飞单210元月余难追回 ·女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土 · 图文：环卫女工网络直播 旧烟盒 · 工人细心为斑鸠搬新家 · 没想到 武汉这里的门票更火爆 · 网约车乘客飞单210元月余难追 · 女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出 7 现场 2016.9.9 星期五 即将拆除的施工钢架上 有只小鸟在筑巢孵蛋 工人细心为斑鸠搬新家 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军）昨日上午，洪山区南湖北路一处工地的钢架上，工人们发现一只斑鸠用废钢丝筑巢孵蛋，不知咋办。

记者来到该工地，在一栋在建楼房二楼看到，一只斑鸠在钢管支架上，用废弃钢丝材料和木棍筑起鸟巢，并在里面孵起了蛋。即便有人靠近，它仍镇定自若。

工头陈先生介绍，这些钢架是上月搭建的，近期即将拆除。昨日早晨，他看到这只孵蛋的斑鸠。“现在城市发展太快，鸟的生存很不容易，我不知该怎么处理这只斑鸠和它的窝。”

野生动物专家表示，斑鸠是保护动物，建议在白天就近移巢。得到专家建议后，陈先生爬上支架，小心地取下鸟巢和鸟蛋，斑鸠受惊飞开。随后，陈先生来到工地边一片林地，爬上一棵樟树，将鸟巢鸟蛋完好地放在离地约4米高的一个树杈上。“期望这斑鸠找得到我们为它搬的新家！”陈先生说。





