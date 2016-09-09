查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第7版 现场
·图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土堆
·图文：环卫女工网络直播 旧烟盒巧手变天鹅
·工人细心为斑鸠搬新家
·没想到 武汉这里的门票更火爆
·网约车乘客飞单210元月余难追回
·女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 养生
第12版 : 荆楚
第13版 : 影像
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康资讯
第18版 : 健康
第19版 : 跑腿
第2版 : 要闻
第20版 : 夕阳晚晴
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 视点
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 广告
·
图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土
·
图文：环卫女工网络直播 旧烟盒
·
工人细心为斑鸠搬新家
·
没想到 武汉这里的门票更火爆
·
网约车乘客飞单210元月余难追
·
女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出
7
现场
2016.9.9 星期五
即将拆除的施工钢架上 有只小鸟在筑巢孵蛋
工人细心为斑鸠搬新家
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军）昨日上午，洪山区南湖北路一处工地的钢架上，工人们发现一只斑鸠用废钢丝筑巢孵蛋，不知咋办。
记者来到该工地，在一栋在建楼房二楼看到，一只斑鸠在钢管支架上，用废弃钢丝材料和木棍筑起鸟巢，并在里面孵起了蛋。即便有人靠近，它仍镇定自若。
工头陈先生介绍，这些钢架是上月搭建的，近期即将拆除。昨日早晨，他看到这只孵蛋的斑鸠。“现在城市发展太快，鸟的生存很不容易，我不知该怎么处理这只斑鸠和它的窝。”
野生动物专家表示，斑鸠是保护动物，建议在白天就近移巢。得到专家建议后，陈先生爬上支架，小心地取下鸟巢和鸟蛋，斑鸠受惊飞开。随后，陈先生来到工地边一片林地，爬上一棵樟树，将鸟巢鸟蛋完好地放在离地约4米高的一个树杈上。“期望这斑鸠找得到我们为它搬的新家！”陈先生说。