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 第7版 现场
·图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土堆
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·工人细心为斑鸠搬新家
·没想到 武汉这里的门票更火爆
·网约车乘客飞单210元月余难追回
·女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出
楚天都市报电子版
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7 现场 2016.9.9 星期五
即将拆除的施工钢架上 有只小鸟在筑巢孵蛋
工人细心为斑鸠搬新家
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军）昨日上午，洪山区南湖北路一处工地的钢架上，工人们发现一只斑鸠用废钢丝筑巢孵蛋，不知咋办。
    记者来到该工地，在一栋在建楼房二楼看到，一只斑鸠在钢管支架上，用废弃钢丝材料和木棍筑起鸟巢，并在里面孵起了蛋。即便有人靠近，它仍镇定自若。
    工头陈先生介绍，这些钢架是上月搭建的，近期即将拆除。昨日早晨，他看到这只孵蛋的斑鸠。“现在城市发展太快，鸟的生存很不容易，我不知该怎么处理这只斑鸠和它的窝。”
    野生动物专家表示，斑鸠是保护动物，建议在白天就近移巢。得到专家建议后，陈先生爬上支架，小心地取下鸟巢和鸟蛋，斑鸠受惊飞开。随后，陈先生来到工地边一片林地，爬上一棵樟树，将鸟巢鸟蛋完好地放在离地约4米高的一个树杈上。“期望这斑鸠找得到我们为它搬的新家！”陈先生说。


   