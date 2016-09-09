查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土堆 ·图文：环卫女工网络直播 旧烟盒巧手变天鹅 ·工人细心为斑鸠搬新家 ·没想到 武汉这里的门票更火爆 ·网约车乘客飞单210元月余难追回 ·女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土 · 图文：环卫女工网络直播 旧烟盒 · 工人细心为斑鸠搬新家 · 没想到 武汉这里的门票更火爆 · 网约车乘客飞单210元月余难追 · 女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出 7 现场 2016.9.9 星期五 图文：环卫女工网络直播 旧烟盒巧手变天鹅 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉通讯员殷莉红郭悦琪）用废弃的烟盒，折出美丽的小天鹅。昨日，武昌城管的两名环卫工通过网络直播，向网友传授这一手艺。

郑佑芳和熊燕，是武昌区石洞街环卫所的两名环卫工。10多年前，她们将捡到的废旧挂历、广告纸、烟盒利用起来，制作成青蛙、龙虾、招财娃娃、莲花灯等形态各异的工艺品。每当亲戚朋友乔迁或新婚时，她们就将这些东西作为礼品相送，很受欢迎，二人也成为当地有名的折纸达人。

今年8月下旬，武昌城管的环卫工师傅们，发起“垃圾减量、废弃物再利用”活动。他们向郑佑芳和熊燕学习，用旧报纸、废弃矿泉水瓶、废弃一次性餐具等，制作成各种手工艺品和生活用品。

应网友的要求，武昌环卫工人建立了“废物利用、美化生活”微信群。在微信群网友们的建议下，昨日，郑佑芳和熊燕通过网络直播，现场传授展示折纸方法，用废弃烟盒制作惟妙惟肖的小天鹅（如图）。“折纸拼接的手法，就像平时织毛衣穿针引线一样，要顺着这个缝隙一直穿下去。”在现场，郑师傅用浅显易懂的方式，手把手向网友传授技巧。网友逐渐掌握门道，越做越熟练，并纷纷点赞：“垃圾真的是放错了地方的宝贝啊！”“为郑师傅的巧手点赞。”





