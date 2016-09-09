查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土堆 ·图文：环卫女工网络直播 旧烟盒巧手变天鹅 ·工人细心为斑鸠搬新家 ·没想到 武汉这里的门票更火爆 ·网约车乘客飞单210元月余难追回 ·女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土 · 图文：环卫女工网络直播 旧烟盒 · 工人细心为斑鸠搬新家 · 没想到 武汉这里的门票更火爆 · 网约车乘客飞单210元月余难追 · 女子跳桥遭碾压众人抬车将她拉出 7 现场 2016.9.9 星期五 图文：江夏花山脚下冒出巨型渣土堆 原是有人私签协议任人非法倾倒 目前违法行为已被制止 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军）一夜间，江夏经济开发区花山脚下突然冒出大量渣土，不仅堵住村民上山祭祖的道路，还险些将祖坟埋没。昨日，当地政府称，是附近村中一村民私下同意他人在此倾倒渣土，目前违法行为已被制止。

前日上午，楚天都市报记者来到江夏经济开发区花山吴村五组，在花山脚下看到，大量渣土堆在一处洼地里，将其填得隆起（如图）。渣土目测有数百立方米，离此不到十米远的山坡上，分布着多座坟包。

村民吴先生介绍，这片山地是他们小组的集体土地。6日早晨，他经过现场时发现了这些渣土，估计是前一晚所倒的。6日晚，他还看到一辆推土机开过来，将渣土向低洼的山洼处推平，他和其他村民制止了此行为。

吴先生表示，渣土边的山坡，是他们组村民的祖坟所在地，有几十座坟。“我们以前都是通过这个山洼上山祭祖，现在路被堵了。要是再继续倒渣土，这些祖坟可能会被埋没。”吴先生十分气愤。

前日中午，记者将情况向江夏经济开发区管委会进行了反映。昨日，管委会信访办负责人表示，管委会领导已责成城管执法部门和村委会工作人员，成立了查控违小组。小组调查得知，该村一位村民与渣土倾倒方签订协议，同意对方在此倾倒渣土。目前，派出所正对该村民进行调查。

该负责人还表示，从前晚起，城管执法队员已24小时在附近路口巡查，禁止渣土车再到此处倒渣土。他们已通知区渣土办，一旦发现非法倾倒渣土行为，将立即扣留渣土车。





