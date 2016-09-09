查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·广告 ·请别再糟践“奋进”这个词了 ·图文：教师节如何过才贴老师的心 ·茅台酒调包事件应关注唯一没参与者 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 广告 · 请别再糟践“奋进”这个词了 · 图文：教师节如何过才贴老师的心 · 茅台酒调包事件应关注唯一没参与 6 评论 2016.9.9 星期五 茅台酒调包事件应关注唯一没参与者 楚天都市报讯 □楚天都市报评论员徐汉雄



饭店服务员为了挣不义之财，竟然用假茅台调换客人自己带来的真茅台，还监守自盗调换了仓库中的真酒。近日，郑州警方宣布，成功破获一起调包茅台酒的团伙盗窃案，涉案金额60余万元。（9月7日《法制晚报》）

服务员玩调包的事露馅，还是因为一客人在饭店就餐时，对自带的酒水提前做了标记。吃饭时，客人发现酒味不对，也找不到自己做的标记。

这是一起内外勾结的作案，酒店15名服务员，有14人涉嫌其中。最初是个别人与外界“合作”，后来，其他知情者见利心动，纷纷下水。

这种窝案并不鲜见，都是这样一挖一大串。因从众心理与法不责众的侥幸，导致在一些坏事中，大家如广场效应般一哄而上，诈骗之乡、盗抢之乡、假证之乡，都是如此。

媒体也常剖析这种传染病式的畸形生态，反思不良风气的形成。我想，那15名服务员，唯一没参与调包的，其实更值得关注。这名服务员，坚守了做人的原则，没有同流合污。

审视各种窝案串案的同时，不应忽视那些独善其身者。他们的坚守底线，比随波逐流更不容易，却最能打动人心。这对那些环境影响人、贫困滋生犯罪的论调，也是一种有力的回应。即任何外因都只是外因，不是堕落的借口与理由。

感谢这位服务员，能出淤泥而不染。这位唯一没参与调包的服务员，并不孤独，这世上有许多人，我们周围的大多数人，都不乏这样的坚守。





