查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·广告 ·请别再糟践“奋进”这个词了 ·图文：教师节如何过才贴老师的心 ·茅台酒调包事件应关注唯一没参与者 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 广告 · 请别再糟践“奋进”这个词了 · 图文：教师节如何过才贴老师的心 · 茅台酒调包事件应关注唯一没参与 6 评论 2016.9.9 星期五 图文：教师节如何过才贴老师的心 楚天都市报讯 又是一年教师节，尊师重教是我国的传统，教师节怎样过更有意义，才能更贴近广大教师的心？

明天就是教师节了，每年教师节，各地都会策划组织多种形式的活动，在全社会营造尊师重教的良好氛围。但从舆论反应来看，教师节活动不受教师欢迎的情况很普遍。

比如，有的地方教师节活动出现形式化、表面化等问题，往往是开表彰大会，发慰问信，学生献花等老路。

那么，这样一个本应激荡教师心灵、激发教师自豪感的重要节日，除了沿用传统做法外，如何加以改进，真正增进广大教师的幸福感？

比如，可以给教师放假一天。可能有的人会问，放一天假会不会影响教学？其实放一天假能使教师拥有更多的获得感，对助力他们更好地投入教学有积极意义，可能比失去一天的工作量更加可贵。而且，国外也有一些国家在教师节给全体教师放假。

其次，对全体教师进行精神和物质慰问。教师节这一天，的确该对先进教师进行表彰，但也不应忘记绝大部分默默耕耘在教学一线的普通教师。如果说，先进教师是红花的话，那么广大普通教师就是绿叶。“红花还需绿叶扶”，在礼赞红花的同时，也要想方拨动每一片绿叶的心弦，浇灌和激发每一颗立德树人的心灵。例如，学校可以在政策和经费允许的情况下，利用工会会费为教师团购一些小“福利”，以小福利凝聚大人心。

再有，对学生给教师送礼进行规定和限制。说到送礼，考虑到有的学生和家长攀比送礼，国家也已明文规定严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金。就此而言，或可考虑细化落实细则，强调学生们送老师礼物必须遵循“自愿且廉价”原则。送一束鲜花、一根发带，亲手制作一份小手工作品等，都能体现出感恩之情。 杨红星



声音



网友“郭梦涵”：古代就有“程门立雪”的典故，主人公为了拜师在门外几乎被大雪掩盖，这体现了对老师、对知识的尊重。所以对老师的尊重，不能停留在礼物层面，更不能因为担心老师不负责任而去送礼。只有发自内心的尊师重教，才是教师节的意义所在。

网友“乔彬”：让教师成为教师节的主角，应该去问问教师最需要什么、最在意什么、最期待什么？个人认为，对于教师来说，最需要的是权利，最在意的是尊严，最期待的是信任，这都是社会应该给予的。





