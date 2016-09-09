查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·广告 ·请别再糟践“奋进”这个词了 ·图文：教师节如何过才贴老师的心 ·茅台酒调包事件应关注唯一没参与者 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 广告 · 请别再糟践“奋进”这个词了 · 图文：教师节如何过才贴老师的心 · 茅台酒调包事件应关注唯一没参与 6 评论 2016.9.9 星期五 请别再糟践“奋进”这个词了 楚天都市报讯 最近，济南浪潮集团一项名为“奋进者选拔”的企业计划在网上疯传。据悉，申请成为“奋进者”的员工，必须自愿每周工作6天，每天工作12小时，自愿放弃所有带薪年假，自愿进行非指令性加班。（9月8日《中国青年报》）

无独有偶，互联网企业58同城也才因“996”工作制（每天早九点上班，晚九点下班，每周工作六天）遭到员工们公开声讨。在一些宣扬“狼性文化”的企业，这种以削减休假和无偿加班为特征的工作制度已不是新鲜事。

在IT、电信、互联网等领域，市场竞争激烈，在这种情况下，企业希望员工延长工作时间、增强工作动力可以理解，但权利与义务是相等的，当企业要求员工负担更多工作的时候，必须保障员工获得相应回报。而且，必须严格遵守《劳动法》。

浪潮集团不会给“奋进者”支付加班费，也不会为取消带薪年假提供补偿。在公司口径中，这都是员工的“自愿”付出。“自愿”不过是一个幌子。《劳动法》规定，我国执行每天8小时工作制，用人单位若有需要，与劳动者协商后可以延长不超过每天3小时的工作时间。对于延长的工作时间，企业应当付给劳动者不低于相当于1.5倍标准工资的酬劳，休息日或国家法定节假日安排员工工作，企业则应给付2倍或3倍的酬劳。而浪潮集团要求“奋进者”每天多工作4小时，且不提供任何加班酬劳，还取消了带薪年休假，已涉嫌严重违反《劳动法》。

在许多竞争激烈的行业，超时加班、无偿加班、削减年假已成了“常态”。小公司常以给员工“画饼”的方式要求员工加班，大企业则用所谓“自愿”的契约约束员工。然而，类似“奋进者”这样的劳动合同之外的所谓契约关系，其效力不能高过劳动合同。它们是企业违法压榨员工的遮羞布。

员工与企业之间的关系应该是平等、互利的。员工想要发展得更好，就必须做好自己的工作；企业想让员工完成更多工作，也要给员工相应回报。“奋进”本是一个充满正能量的词，还请有关企业不要再糟践它。





