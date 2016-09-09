查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 视点 ·图文：房主拿出精神疾病诊断书欲毁约 ·父子虚报冒领老人高龄津贴12万 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：房主拿出精神疾病诊断书欲 · 父子虚报冒领老人高龄津贴12万 5 视点 2016.9.9 星期五 一个制表造册 一个负责审核 父子虚报冒领老人高龄津贴12万 楚天都市报讯 □楚天都市报记者聂丽娟通讯员张冰峰



江夏大桥新区民政工作人员任某某和任某父子，利用职务上的便利，4年来虚报冒领老人高龄津贴、养老护理费共计12万余元。近日，父子俩被江夏区检察院以涉嫌贪污罪提起公诉。



一个投诉牵出津贴侵吞案



今年5月21日，武汉市江夏区大桥新区83岁老人罗昌秀投诉称，自己至今没有领到高龄津贴。罗婆婆苦恼地说，2014年10月14日，她投靠子女，将户口从四川迁到武汉，现在已经83岁了，按照武汉市政策，自己符合领取高龄津贴的条件，她跑了很多次却没有领到。

民政工作人员当即赶到现场，通过银行查询系统发现，老人的高龄津贴确实没有发放到位。民政部门当即给老人办了领取高龄津贴的银行卡。

这条小小的投诉线索，却引起了武汉市纪委的关注。第二天，大桥新区办事处纪委召集大桥新区民政办负责人任某某谈话，调查大桥新区老年高龄津贴发放不到位的情况。令纪检部门调查人员没有料到的是，这次程序性的调查谈话，戳到了心中有鬼的任某某软肋。任某某主动交代：自己跟儿子合谋侵吞了部分老人的高龄津贴。



4年冒领高龄津贴12万元



现年55岁的任某某在大桥新区办事处工作了20多年，虽然不是正式编制，但也算得上是办事处民政工作岗位上的一个“老资格”，2010年前，他就开始负责大桥新区高龄津贴及居家养老护理服务的申报、审核和发放工作。

2012年，任某某将大学刚毕业的儿子招到自己的手下，担任老龄委协理员，负责老龄津贴的发放。父子俩一个负责民政工作，一个负责老龄委工作。

2010年，武汉市开始给80岁以上的老人发放高龄津贴和居家护理费。其间，任某某发现了这里面的“漏洞”：按照工作流程，每年各村和社区上报年满80周岁市民资料到大桥新区老龄委。资料经任某某审核、整理、统一制表盖章后，上报给区老龄委。区老龄委审核人数后，资金通过江夏区财政局打到大桥新区办事处的银行账户上，银行再根据任某某出具的发放表，提交给银行汇入到各申报高龄老人的账户。

任某某发现，银行在发放这笔款项时，对名单上老人的情况并不掌握，只要在发放表上做做手脚，将已故老人名单报到老龄委，等到银行发放时，再将发放表上的已故老人的姓名替换成自己的姓名，这笔津贴就可以神不知鬼不觉地进入自己腰包。

2012年，任某某授意儿子在造册领取高龄津贴名单时，将部分已故高龄老人名字继续录入统计表中，等财政部门根据该表人数核发的高龄津贴费划拨下来后，再将提交给银行的发放表上，把已故老人的姓名换成父亲的名字。

通过虚报冒领已故老人高龄津贴的方式，2012年到2013年两年时间，父子俩共套取高龄津贴及护理费6万余元。

2014年到2015年间，任某某干脆将一福利院五位老人的身份证借来，办理了五张银行卡，将五位老人的银行账户虚列入提交给银行的发放表中，替换被瞒报的已故高龄老人名单，先后共计骗得5.8万余元。

江夏区检察院侦查查明，2012年至2015年，父子合谋，先后8次套取高龄津贴及居家护理费共计12万余元。



案发后悔恨称害了儿子



今年5月25日，检察院侦查人员在任某某的办公室里发现了四大包赃款。任某某称，当得知罗昌秀的投诉事件曝光后，就料到“纸包不住火”，于是赶紧将四年来侵吞的赃款统计，分四个信封装好，准备随时退还的。其子任某交代，父亲被纪委召集谈话当天，因为太害怕，他将五张借用的其他老人身份证办理的银行卡全部烧毁。

案发后，任某某悔恨不已，觉得是自己连累了儿子，误了儿子前程。

承办此案的检察官康定祥认为，此案也暴露出老人高龄补贴及居家护理费发放环节上的一疏漏。民政部门应强化高龄津贴的发放监督审核，及时掌握老年人的近况，并通过公示的方式公布申领名单。

据了解，目前武汉市各区高龄津贴发放资金，已经采取了一些有效措施，由区民政局将所需资金及发放名册报区财政局审批，然后统一按照区财政审批的名册，直接通过银行汇入个人账户，不经手个人和单位，避免类似情况发生。





