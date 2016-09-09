查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 视点 ·图文：房主拿出精神疾病诊断书欲毁约 ·父子虚报冒领老人高龄津贴12万 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：房主拿出精神疾病诊断书欲 · 父子虚报冒领老人高龄津贴12万 5 视点 2016.9.9 星期五 房屋买卖合同都签了 事后嫌卖亏突然反悔 图文：房主拿出精神疾病诊断书欲毁约 楚天都市报讯 图为：房主与中介人员的微信对话

图为：省人民医院的诊断书武昌医院出具的出院记录



□楚天都市报记者张皓



今年 8月，28岁的韦小姐看上了一套二手房，并通过中介签订了房屋买卖合同，向房主和中介支付了定金和中介费。可令她没有想到的是，合同签了没几天，房主就觉得卖亏了，随后拿出身患精神疾病的医院诊断书称，自己此前患有精神疾病，此次签订的房屋买卖合同无效。这到底是怎么回事呢？



签约后房子却不卖了



韦小姐是外地人，大学毕业后留在了武汉，目前租住在光谷，一个月租金1500元。

前日，韦小姐告诉楚天都市报记者，她从今年5月份开始看房。前不久，好不容易看中洪山区虎泉某小区一套118平方米的二手房。8月14日，通过房屋中介，她与房主陈女士签订了房屋买卖合同，房价为121万元。算下来，每平方米约1万元。当天，她支付了3万元定金和1.8万元中介费。“按照合同约定，8月29日，是去银行面签的最后一天，但房主还是没有出面。”韦小姐说，在此后的交涉中，房主既不愿卖房，也不愿承担合同中约定总房价20%的违约金。



突然反悔觉得卖亏了



房主陈女士为何突然反悔了呢？前日，记者拨打她的电话，表明身份后，电话被挂断。再次拨打，无人接听。记者当即给她发了采访短信，但截至昨晚发稿时，仍未获回复。

不过，从陈女士与房屋中介人员、韦小姐的微信聊天记录和电话沟通录音中，记者间接了解到，陈女士主要是觉得房子卖亏了。

“我房子房价严重低估，市场价13000，与卖价1万元相差太远了！”“房子的涨跌幅度，你们应该告知我。”“为了赚那点中介费，对客户不负责任，有欺诈行为！”“房子不卖了，定金退给你。”8月18日，也就是签合同的第四天，房主陈女士就后悔了。上述内容，就是她与中介人员微信时的对话。

对此，中介人员认为，作为顶楼，过户未满2年的1997年的老房子，买家还需要多交6万元的税款，这个卖价正常。“不知陈女士所说13000元/平方米的数据是从哪里来的，也许有房主这样标，但根本有价无市。”



拿出患病诊断书欲毁约



“要是不想卖，就按合同办事，承担20%的违约金就是了。”韦小姐说，她为此错过了同一小区98平方米115万元的那套房，现在这个小区都没有什么房源了，有的也确实涨了一点价。

就在三方陷入僵局之时，陈女士却拿出两份医院诊断书称，自己此前患有精神疾病，此次签订的房屋买卖合同无效。

陈女士提供的诊断书显示，今年6月，她在武昌医院的诊断结果是：分裂样精神障碍，存在思维障碍及情绪不稳，有冲动行为。今年7月，省人民医院对她的初步诊断结果是：焦虑抑郁状态。

中介人员称，他们在与陈女士交流的过程中，没有发现任何精神问题，陈女士之所以想毁约，是觉得房子卖亏了。他们已咨询了公司的法务，将配合韦小姐维权。“现在，陈女士又通过其他房屋中介挂出这套房子，标价148万元。”韦小姐表示，她将通过法律途径，维护自身的合法权益。

对此，中南财经政法大学法学教授张德淼认为，上述证据还不足以认定陈女士在签订合同时，属于无民事行为能力人，因此合同的法律效力仍然存在。至于陈女士签订合同时，是否存在影响行为能力的精神疾病，还须权威机构做进一步的司法精神鉴定。





