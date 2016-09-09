查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 人物 ·武汉市消防局温馨提醒：加油五注意 可防“惹火上身” ·图文：长大后，我就成了你 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 武汉市消防局温馨提醒：加油五注 · 图文：长大后，我就成了你 4 人物 2016.9.9 星期五 农家女孩上大学受到片警暗中资助毕业后放弃进城回村与他同在网格站工作 图文：长大后，我就成了你 楚天都市报讯 图为：李岚昕（左一）和当年暗中资助她的片警吴之曦，在武汉化工区建洲村巡查。 楚天都市报记者萧颢摄



当年受片警暗中资助的女孩 毕业回乡成网格管理站一员

图为：吴之曦和李岚昕经常一起走访

图为：吴之曦和李岚昕入户了解情况



楚天都市报记者叶文波通讯员冯威张昕摄影：楚天都市报记者萧颢



今年6月，22岁的李岚昕大学毕业，回到了家乡——武汉化工区有名的穷村建洲村，在网格化管理工作站当了一名网格员。网格站副站长，正是当年暗中资助了她两年的片警吴之曦。

4年前，吴之曦在走访中得知，当年考上大学的李岚昕家境贫寒，他欲资助却被婉拒。于是，他通过村委会暗中资助。两年后，李岚昕一家得知真相再次婉拒，原因是他们听说吴警官家也并不富有。

从那时起，李岚昕心中有了目标：毕业后，做个像吴之曦一样的热心人。



农村贫困之家走出大学生

片警好心资助遭婉拒



今年31岁的吴之曦，2007年入职，是武汉化工区八吉府派出所民警，担任建洲村、前锋村、新集村的责任区民警。2012年夏的一天，他入村走访，在与村干部一起发放大学录取通知书时，发现建洲村有个女孩考上了中南民族大学。

建洲村村民多以种田为生，由于田地都在江堤附近，汛期容易受灾，一直都是有名的“穷窝子”。穷村里有人考上大学殊为不易，所以这个叫李岚昕的孩子引起了吴之曦关注。

吴之曦了解到，李岚昕是独生女。2001年，父亲在工地干活时摔伤，身体右侧瘫痪，做过开颅手术，丧失了劳动能力。全家靠母亲一人在家门口洗车维持生计，一家人日子过得异常艰难。他决定给这个穷苦家庭一些力所能及的帮助。

几天后，吴之曦专门去了李岚昕家，不过李岚昕到一家木地板厂打工赚学费去了没碰上，他就跟其母亲程春珍聊了起来。临走，吴之曦表示愿意每个月为李岚昕提供300元生活费，一直资助到孩子大学毕业。程春珍听了连连称谢，但还是婉拒了，说日子虽苦还能坚持。

离开李家后，吴之曦当即找到那家木地板厂，向厂老板说明了情况，要求对方及时将李岚昕的工资发放到位。吴之曦也决定通过其它办法帮帮这家人。



片警每月自掏荷包300元

暗中帮扶两年后暴露



当年9月，李岚昕要去上大学了。吴之曦知道孩子肯定舍不得搭乘出租车，而拖着行李转车又相当不便，他便开着私家车，与村干部一起将李岚昕送到学校。这令李岚昕母女俩感动不已。

回村后，吴之曦又找到村委会分管民政的副主任魏俊娟商议：自己每月出资300元，以村委会的名义进行资助。吴之曦的想法也得到了父母、妻子的大力支持。

就这样，李岚昕每月都会领到村委会发放的300元“补助款”。此外，吴之曦也常向附近的“有车族”推荐到建洲村焦沙路程春珍的洗车点洗车。

一晃两年过去了，李岚昕即将上大三了。不过，吴之曦暗中资助她的小秘密暴露了——一次与村干部聊天时，程春珍意外得知，女儿每月领取的300元补助，竟是吴之曦从自己荷包里掏的。

想到吴之曦作为一个片警，工资也不高，不图名不图利地资助了自家两年，不能再麻烦别人了，程春珍便找到吴之曦，表达谢意之后，婉拒了他继续资助。李岚昕听说真相后，也深受感动，此后再也不去村委会领这笔“补助款”了。

就这样，吴之曦暗中进行了两年的资助被迫中断。



毕业后放弃进城返回穷村

女大学生回报热心人



穷人的孩子早当家。李岚昕在大学里还勤工俭学，像给食堂打扫卫生、外出当家教等，赚钱贴补日常所需，平时她也很节约。就这样，大三、大四的学业顺利完成。

今年6月，听说区里招聘网格员，李岚昕决定回老家，做一个像吴之曦这样的基层服务工作者。通过笔试面试，她脱颖而出，最终成为建洲村网格站的一名网格员，成了吴之曦的同事。此后，两人经常一起走村入户，采集村民基础信息，宣传法律、政策，为村民们排忧解难。

昨日中午下班后，楚天都市报记者跟随吴之曦来到李岚昕家，母亲程春珍正在洗衣服，一见到吴之曦，如同看到亲人一般。程春珍说：“政府已经很关照我们了，吴警官的工资也是辛辛苦苦挣来的，我们怎么好意思要呢？”“同学们都到市里找工作，你怎么偏要回到村里呢？”记者问。

李岚昕说不少同学也这样问过她。“当年吴警官和村里对我和我家都帮助很大，让我很感动，我也想报答一下他们。其实，在哪儿工作都一样，能为全村643位乡亲服务，我感觉也挺有意义的。”她笑着说。

吴之曦接过话茬：“她性格开朗，对工作又认真负责，村民们都很喜欢，常见面就拉着问东问西的。”吴警官介绍，今年夏天，武汉遭遇暴雨袭击，武汉化工区也受灾严重，刚上班不久的李岚昕每天跟着大家巡堤，渍水最深处能淹没成人，村民都喊怕，她却坚持每天上一线，劝都劝不回。

记者看到，当时李岚昕的巡逻日志中，详细地记载着哪里的水最深、哪家受灾严重、哪里急需排水、哪里问题已经解决等。“我也要像吴警官一样，干一行爱一行，要干就干好。”她说。





