查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 人物 ·武汉市消防局温馨提醒：加油五注意 可防“惹火上身” ·图文：长大后，我就成了你 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 武汉市消防局温馨提醒：加油五注 · 图文：长大后，我就成了你 4 人物 2016.9.9 星期五 武汉市消防局温馨提醒：加油五注意 可防“惹火上身” 楚天都市报讯 对于有车一族而言，加油是必不可少的一项任务，而围绕着加油以及加油站的种种话题也就随之产生，作为城市基础服务设施，加油站同样也有其特殊之处。武汉市消防局提醒广大车主在加油时，应该注意并正确理解一些加油站的相关规定。

一、加油站严禁吸烟。汽油是易燃物品,且有挥发的特性,当空气中的汽油分子达到一定的浓度后,遇到一点火星就有燃烧或燃爆发生的可能性。因此，为保障加油站的安全，加油站内必须避免一切火源的出现，禁止明火、禁止吸烟。

二、加油站严禁接打电话。手机是一种无线电通讯工具，无线电发射机发射出的无线电波（射频电磁辐射），能使接受无线电的天线感生射频电流。当射频电流在金属导体间环流时，遇有锈蚀或接触不良，就会产生射频火花。由于汽油是易挥发性物质，在油气罐及天然气管道泄漏而形成的可燃气危险区，手机产生的射频火花很容易引起爆炸，导致灾害的发生。

三、尽量避免在加油站逗留时间过长。由于加油站属于易燃易爆场所，有特殊服务设施，出于安全方面的考虑，除非加油需要，不建议大家在加油站停留太长时间。

四、开车尽量不穿钉鞋和化纤衣物。这些衣物容易起静电，微小的静电也可能导致引爆。

五、注意熄火加油。没有熄火的车辆,其排气管和电器线路接口,都有出现火星的可能，有发生燃爆的可能。





