查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 关注 ·图文：两个多小时查获17名乱贴者 ·斩断泔水背后的灰色利益链条 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：两个多小时查获17名乱贴 · 斩断泔水背后的灰色利益链条 3 关注 2016.9.9 星期五 “泔水法”实施一个多月 众多餐馆仍在私下交易 城管部门称将加强执法 斩断泔水背后的灰色利益链条 楚天都市报讯 □楚天都市报记者卢成汉通讯员赵志宏胡剑波实习生项婧雯



剩菜剩饭再也不能私自买卖和处置了。今年8月，随着《武汉市餐厨废弃物管理办法实施细则》公布，违规个人将受到1000元至3000元处罚，违规单位将受到1万元至3万元处罚。

然而，一个多月过去，武汉近3万家餐馆和单位食堂，真正将泔水交给有资质的企业进行收集、运输和处置的，只有2000家左右。

原因何在？楚天都市报记者多次随城管部门进行泔水执法，揭开了存在于泔水背后的灰色利益链。



餐馆私卖泔水被罚万元



6日晚，武汉市硚口区城管执法人员夜查至京汉大道建国路口时，发现京汉虾城门口停着一辆微型面包车，一名男子拎着两桶泔水，正往车上的塑料桶里倒。“停下！车上装的是什么？”执法人员上前询问。“泔水。拉回去喂猪。”司机林某说，他知道武汉已经实行“泔水法”，但没想到来真的了。“私自收集、运输和处置泔水，都是违法的。”执法人员当即扣下泔水。随后称重显示，重达1.5吨。

当晚，在汉口利济北路、崇仁路、京汉大道、汉西一路等处，城管执法人员共查扣非法餐厨垃圾运输车辆6辆，查扣泔水6吨。

7日，城管部门对京汉虾城处以1万元罚款。店主蒋某表示，今后再也不会私自出售泔水了。

此前，洪山、江岸、江汉等区城管部门，共查获私下交易的泔水17吨，对违规收集泔水的近20名养猪户各处以1000元罚款。



拴着购销双方的利益链



据了解，武汉目前共有餐馆和单位食堂约3万家，每天产生泔水1000多吨。为了科学环保处置泔水，该市在江夏区和东西湖区各建成一座日处理能力200吨的泔水处理厂。另外两座同等规模的处理厂，年内有望投入使用。

但楚天都市报记者采访了解到，由于签约的餐馆仅2000家，收集的泔水根本不够处理厂“塞牙缝”。

为何其他餐馆不愿上交泔水呢？记者多次随城管部门进行泔水执法，发现与泔水相关的一条灰色利益链条。

6日晚，来自汉川的养猪户高某，开车到硚口一些餐馆和工厂食堂收集泔水，返回时被城管执法人员查获。“如果不用泔水喂猪，我根本赚不到钱。”高某算了一笔账。一头猪从30斤养到300多斤，光喂饲料要花1000元，但如果用泔水兑着饲料喂养，只需要500元。“吃泔水长大的猪，出肉率高，肉也好看。”高某说，用泔水兑饲料养猪，是养猪户之间公开的秘密。大家争着到各家餐馆收泔水，每桶（480斤）价格10至20元。

一时之间，泔水成为紧俏货，一些餐馆趁机卖钱。

几名被查获的养猪户称，他们每年要给提供泔水的餐馆数千元至数万元不等，金额视泔水量而定。京汉虾城老板蒋某也承认，店中泔水一年可卖四五千元。对于今后要免费交出泔水，他显得有些不太情愿。



打击私购倒逼餐馆守法



硚口区城管执法人员表示，蒋某的想法很有代表性。一些餐馆老板只考虑个人小利，却没有想到私自出售或处置泔水带来的危害。城管部门将加大宣传力度和执法力度，督促他们将泔水交给合法渠道处置。

江汉区城管委相关负责人说，只有加大执法力度，打击私购泔水行为，斩断灰色利益链条，让餐饮企业每天产生的泔水卖不出去，又自行处置不了，才能倒逼这些餐饮企业主动交出泔水。4日晚，该区城管执法人员共查获6名私购泔水的养猪户后，第二天，就有三家餐馆主动找到城管部门，表示要签约交出泔水。

武汉市城管委相关负责人表示，今后该市还将组织集中清查行动，坚决将泔水纳入正规处理渠道，防止泔水猪、地沟油进入市民餐桌。





