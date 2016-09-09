查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 关注 ·图文：两个多小时查获17名乱贴者 ·斩断泔水背后的灰色利益链条 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：两个多小时查获17名乱贴 · 斩断泔水背后的灰色利益链条 3 关注 2016.9.9 星期五 徐东街头租房小广告真多 本报记者探访后联系城管 图文：两个多小时查获17名乱贴者 楚天都市报讯 图为：武昌徐东一路公交站亭贴着大量租房小广告



□楚天都市报记者卢成汉通讯员殷莉红王凯实习生项婧雯



“个人直租”、“月底甩租”……当市民走在武昌徐东大街上，一张张白纸黑字的小广告，贴在公交站、电线杆等处，就像城市面孔上的一块块疤痕。

楚天都市报记者暗访发现，张贴小广告的多是年轻人。昨日上午，武昌城管部门采取行动，两个多小时里查处了17名张贴者，并查扣大量尚未来得及贴出的小广告。



记者暗访

街头小广告多如蝗虫



4日上午，楚天都市报记者在徐东大街徐东一路公交站看到，三名男子各拿着厚厚一沓租房小广告，边走边随手贴在候车亭上。微风吹来，数十张小广告哗哗作响。

过了一会儿，两名城管人员揭下这些小广告。但双面胶仍紧紧粘在张贴处，像疤痕一样，十分刺眼。

一名环卫工拿着小铲子，加入清除的行列。“这些小广告像蝗虫一样，到处都是，根本铲不完。”她说。

记者沿着徐东大街向汪家墩方向步行，发现沿途的公交站亭、垃圾箱、路灯杆、配电房等处，都贴满租房小广告。路边一家公司的工作人员称，因公司招牌被人不断贴上小广告，他们只得向城管部门申请，在门前建起了一道花坛，以阻挡张贴者。“这些小广告太难看了，把城市的脸面破坏得不成样子，得狠狠打击才是。”一位受访市民气愤地说。



城管执法

张贴者被罚抄写法规



6日，楚天都市报记者将采访情况向武昌城管部门反映。相关负责人表示，将加大查处力度，防止街头小广告反弹。

当天，徐家棚街城管中队摸排发现，上午9时30分至11时30分，下午4时30分至6时30分，是张贴小广告的高峰时段。

昨日上午9时许，城管执法人员穿着便服，悄悄蹲守在徐东大街沿线。9时25分许，一男子骑着电动车来到徐东村公交站，从挎包中掏出一张小广告，迅速拍在公交站亭上，被城管人员抓了现行。“我才贴了8张就被抓，真是倒霉。”在城管执法点，来自崇阳县的邓某嘀咕道，他8月中旬来汉找工作，在朋友的介绍下，为一家房产中介公司张贴租房小广告。“我刚贴2张就被发现了。”几分钟后，一对张贴小广告的青年男女也被带到执法点。女子杜某说，她是来给男同事帮忙，不知道乱贴小广告是违法行为。

2个多小时里，城管执法人员共查处17名违规张贴小广告者，查扣尚未来得及张贴的小广告数千张。执法人员责令他们每人抄写两遍《武汉市市容环境卫生管理条例》第26条：“……任何单位和个人不得在城市道路、电线杆、建筑物、构筑物或者其他公共场所、设施上涂写、刻画。违反规定的，责令清除，并按每处五十元的标准处以罚款。指使涂写、刻画的，处五千元以上一万元以下罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下罚款……”

他们还被责令写下保证书，承诺今后再也不张贴小广告。



利益驱使

中介雇人猛贴小广告



“我们前脚清理完，他们后脚又重新贴上。”徐家棚街城管中队中队长王军介绍，仅约2公里长的徐东大街上，他们曾一天铲除小广告3万多张。

小广告如此猖獗，是何原因？昨日一同被查处的周某称，房屋中介和二房东是幕后最大的推手。

周某说，他于2012年开始做二房东，目前手中有徐东商圈及周边房源50套。他将每套房子分隔出租，以赚取差价。为了招徕租房者，他雇了两人张贴小广告，有时自己也亲自上阵。“这一带租房市场竞争很激烈，别的中介公司和二房东都在贴，我不贴就没有生意。”周某申辩道。执法人员告诉楚天都市报记者，周某多次因张贴小广告被查处，但他至今仍未收手。“按规定，我们可以对乱贴小广告者按每贴一张罚款50元的标准处罚。但我们没有强制执行手段，这些人受利益驱使，根本就不怕。”一位执法人员说。

记者在城管执法点也看到，当执法人员表示要对每名张贴者罚款50元时，他们都声称“没钱”。最后，执法人员只得取消罚款。

武汉市城管委相关负责人表示，对于乱贴小广告的行为，将露头就打，依法处理。对张贴者，每贴一处，可罚款50元；对组织张贴者，最高可处3万元以下罚款。





