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俄罗斯将在汉设总领馆
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要闻
2016.9.9 星期五
俄罗斯将在汉设总领馆
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨）昨日，俄罗斯联邦委员会主席马特维延科访问武汉，在接受媒体采访时表示，俄罗斯将在武汉设立总领馆。
马特维延科说，武汉市与俄罗斯交往的历史是非常悠久的，早在19世纪，俄罗斯商人在武汉建立了茶厂。武汉是一个发展突飞猛进的现代化城市。
她介绍，在武汉和喀山，中俄两国将互设总领馆，目前处于敲定阶段，双方正就一些细节进行交流协商，按计划推进。她表示，总领馆的开设将会拉动武汉与俄罗斯旅游方面的交流，也会促进更多的武汉企业家展开与俄罗斯之间的经济合作。
此前，我省已在俄设立“湖北俄罗斯工作站”“俄罗斯湖北商会”等常驻机构。湖北正牵头组织中国方面的“万里茶道”申遗工作，汉欧公司已在俄罗斯的莫斯科和奥木斯克建立代表处，计划将运营网络逐步扩大至伏尔加河沿岸联邦区。