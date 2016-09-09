图文：江城拥堵时长同比增加两小时图文：武汉城管启动“净车行动”高空抛物致女婴伤残案二审维持原判俄罗斯将在汉设总领馆
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·高空抛物致女婴伤残案二审维持原判
·俄罗斯将在汉设总领馆
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.9 星期五
俄罗斯将在汉设总领馆
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨）昨日，俄罗斯联邦委员会主席马特维延科访问武汉，在接受媒体采访时表示，俄罗斯将在武汉设立总领馆。
    马特维延科说，武汉市与俄罗斯交往的历史是非常悠久的，早在19世纪，俄罗斯商人在武汉建立了茶厂。武汉是一个发展突飞猛进的现代化城市。
    她介绍，在武汉和喀山，中俄两国将互设总领馆，目前处于敲定阶段，双方正就一些细节进行交流协商，按计划推进。她表示，总领馆的开设将会拉动武汉与俄罗斯旅游方面的交流，也会促进更多的武汉企业家展开与俄罗斯之间的经济合作。
    此前，我省已在俄设立“湖北俄罗斯工作站”“俄罗斯湖北商会”等常驻机构。湖北正牵头组织中国方面的“万里茶道”申遗工作，汉欧公司已在俄罗斯的莫斯科和奥木斯克建立代表处，计划将运营网络逐步扩大至伏尔加河沿岸联邦区。


   