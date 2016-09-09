查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：江城拥堵时长同比增加两小时 ·图文：武汉城管启动“净车行动” ·高空抛物致女婴伤残案二审维持原判 ·俄罗斯将在汉设总领馆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：江城拥堵时长同比增加两小 · 图文：武汉城管启动“净车行动” · 高空抛物致女婴伤残案二审维持原 · 俄罗斯将在汉设总领馆 2 要闻 2016.9.9 星期五 俄罗斯将在汉设总领馆 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨）昨日，俄罗斯联邦委员会主席马特维延科访问武汉，在接受媒体采访时表示，俄罗斯将在武汉设立总领馆。

马特维延科说，武汉市与俄罗斯交往的历史是非常悠久的，早在19世纪，俄罗斯商人在武汉建立了茶厂。武汉是一个发展突飞猛进的现代化城市。

她介绍，在武汉和喀山，中俄两国将互设总领馆，目前处于敲定阶段，双方正就一些细节进行交流协商，按计划推进。她表示，总领馆的开设将会拉动武汉与俄罗斯旅游方面的交流，也会促进更多的武汉企业家展开与俄罗斯之间的经济合作。

此前，我省已在俄设立“湖北俄罗斯工作站”“俄罗斯湖北商会”等常驻机构。湖北正牵头组织中国方面的“万里茶道”申遗工作，汉欧公司已在俄罗斯的莫斯科和奥木斯克建立代表处，计划将运营网络逐步扩大至伏尔加河沿岸联邦区。





