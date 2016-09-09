图文：江城拥堵时长同比增加两小时图文：武汉城管启动“净车行动”高空抛物致女婴伤残案二审维持原判俄罗斯将在汉设总领馆
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 第2版 要闻
·图文：江城拥堵时长同比增加两小时
·图文：武汉城管启动“净车行动”
·高空抛物致女婴伤残案二审维持原判
·俄罗斯将在汉设总领馆
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.9 星期五
图文：武汉城管启动“净车行动”
首日查获9台拖泥带水渣土车
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉通讯员凌勇赵志宏贺梦）渣土车拖泥带水，也是形成雾霾的原因之一。7日，武汉城管启动渣土车“净车行动”，当晚查获9台违规车辆。
    7日晚8时40分，在东西湖区古田二路和金银湖路交会处的渣土执法卡点，一辆车牌为鄂ALT042的渣土车自东向西驶过来，车篷未盖，执法队员对其罚款1000元。10分钟不到，又有一辆拖泥带水、车牌为鄂AHS435的渣土车驶过来，被执法队员拦下，罚款2000元。
    当日，市城管执法人员共查处违规车辆9台，罚款共计2万元。


   