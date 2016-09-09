查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：江城拥堵时长同比增加两小时 ·图文：武汉城管启动“净车行动” ·高空抛物致女婴伤残案二审维持原判 ·俄罗斯将在汉设总领馆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：江城拥堵时长同比增加两小 · 图文：武汉城管启动“净车行动” · 高空抛物致女婴伤残案二审维持原 · 俄罗斯将在汉设总领馆 2 要闻 2016.9.9 星期五 图文：武汉城管启动“净车行动” 首日查获9台拖泥带水渣土车 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉通讯员凌勇赵志宏贺梦）渣土车拖泥带水，也是形成雾霾的原因之一。7日，武汉城管启动渣土车“净车行动”，当晚查获9台违规车辆。

7日晚8时40分，在东西湖区古田二路和金银湖路交会处的渣土执法卡点，一辆车牌为鄂ALT042的渣土车自东向西驶过来，车篷未盖，执法队员对其罚款1000元。10分钟不到，又有一辆拖泥带水、车牌为鄂AHS435的渣土车驶过来，被执法队员拦下，罚款2000元。

当日，市城管执法人员共查处违规车辆9台，罚款共计2万元。





