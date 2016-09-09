轨道交通建设进入“网时代”我省出动无人机监控露天烧秸秆图文：长大后我就成了你高空抛物伤婴案二审维持原判医院为减少排队开通扫码付费卓尔与创新工场共设产业基金寻师热线开通首日引发思念如潮
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 第1版 要闻
·轨道交通建设进入“网时代”
·我省出动无人机监控露天烧秸秆
·图文：长大后我就成了你
·高空抛物伤婴案二审维持原判
·医院为减少排队开通扫码付费
·卓尔与创新工场共设产业基金
·寻师热线开通首日引发思念如潮
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.9 星期五
寻师热线开通首日引发思念如潮
想寻找当年的恩师今日可继续拨打热线
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥）明天是我国第32个教师节，本报发起的寻恩师活动引发热烈关注。昨日，本报陆续接到数十名读者来电，希望能帮他们找到心中思念的老师。“万松园路小学的韩朝阳老师，对我一生的影响太大了。”今年69岁的陈扬炎爹爹告诉楚天都市报记者，他读小学五、六年级时，韩先生任语文和书法老师，“他的书法特别好，鼓励班上同学写一手好字，还手把手地教我们”。“韩老师的书法指导，让我终身受益。”陈扬炎说，他凭着一手好字，先后顺利在工厂、机关等单位上班一直到如今退休多年。当初参加工作那些年，他曾多次去万松园路小学、教师宿舍区找恩师，都没找到，“记得当年韩老师也仅比我们大十来岁，如今该有80多岁了，我真的很想找到他”。
    滴水之恩，涌泉相报。这些通过本报寻找昔日恩师的学生，大多步入中年甚至老年，他们寻恩师的殷切之情令记者感动。今天，本报寻找恩师活动将继续推进，欲参与这一活动的读者，仍可通过两种方式与本报联系：拨打寻师感恩热线027—86777777；发送寻师信息至电子邮箱sks121@126.com。


   