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·寻师热线开通首日引发思念如潮
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寻师热线开通首日引发思念如潮
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要闻
2016.9.9 星期五
寻师热线开通首日引发思念如潮
想寻找当年的恩师今日可继续拨打热线
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥）明天是我国第32个教师节，本报发起的寻恩师活动引发热烈关注。昨日，本报陆续接到数十名读者来电，希望能帮他们找到心中思念的老师。“万松园路小学的韩朝阳老师，对我一生的影响太大了。”今年69岁的陈扬炎爹爹告诉楚天都市报记者，他读小学五、六年级时，韩先生任语文和书法老师，“他的书法特别好，鼓励班上同学写一手好字，还手把手地教我们”。“韩老师的书法指导，让我终身受益。”陈扬炎说，他凭着一手好字，先后顺利在工厂、机关等单位上班一直到如今退休多年。当初参加工作那些年，他曾多次去万松园路小学、教师宿舍区找恩师，都没找到，“记得当年韩老师也仅比我们大十来岁，如今该有80多岁了，我真的很想找到他”。
滴水之恩，涌泉相报。这些通过本报寻找昔日恩师的学生，大多步入中年甚至老年，他们寻恩师的殷切之情令记者感动。今天，本报寻找恩师活动将继续推进，欲参与这一活动的读者，仍可通过两种方式与本报联系：拨打寻师感恩热线027—86777777；发送寻师信息至电子邮箱sks121@126.com。