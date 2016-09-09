查看本版大图
下一版
版面概览
第1版 要闻
·轨道交通建设进入“网时代”
·我省出动无人机监控露天烧秸秆
·图文：长大后我就成了你
·高空抛物伤婴案二审维持原判
·医院为减少排队开通扫码付费
·卓尔与创新工场共设产业基金
·寻师热线开通首日引发思念如潮
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 养生
第12版 : 荆楚
第13版 : 影像
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康资讯
第18版 : 健康
第19版 : 跑腿
第2版 : 要闻
第20版 : 夕阳晚晴
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 视点
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 广告
·
轨道交通建设进入“网时代”
·
我省出动无人机监控露天烧秸秆
·
图文：长大后我就成了你
·
高空抛物伤婴案二审维持原判
·
医院为减少排队开通扫码付费
·
卓尔与创新工场共设产业基金
·
寻师热线开通首日引发思念如潮
1
要闻
2016.9.9 星期五
医院为减少排队开通扫码付费
楚天都市报讯 图为：患者用手机扫描印在处方笺上的二维码
楚天都市报讯（记者李晗通讯员高翔）掏出手机，打开微信，扫一扫二维码就可以完成缴费。昨日上午，记者在武汉大学中南医院门诊大厅看到，不少患者在导诊护士的指引下，纷纷拿起手机扫描印在处方笺上的二维码进行缴费。据了解，该院成为我省首家开通扫码支付看病费用的医院。
家住武昌的肖先生最近喉咙不舒服，昨天来到中南医院门诊三楼呼吸内科就诊，被诊断为急性咽气管炎，医生给他开了两盒金莲花软胶囊，共计64.06元。肖先生掏出手机，打开微信，扫了扫处方笺右上角的二维码，手机立即显示缴费金额，他点击“立即支付”，三秒钟就完成了付费，并顺利到药房窗口领到了药物。“这么多年到医院看病开药，今天是最快的一次。”肖先生表示，扫码付费到拿药只花了五分钟。如果按常规流程，到窗口排队缴费后再到另一个窗口拿药，辗转排队至少要多花二十分钟。
医院门诊部主任曹清表示，今年7月，该院试运行扫码支付功能，昨日在全院所有科室正式启用。自费诊疗的患者或家属通过微信扫描医院处方笺左上角处的二维码，通过微信或支付宝缴纳就诊费用，最快只需3秒。手机扫码交费后，患者凭借纸质处方笺与就医卡即到相应的执行科室进行检验检查、取药，大大节省了来回往返窗口排队缴费时间，改善了就医体验，提升了医生问诊效率。目前约有三成的患者采用扫码在线支付，医院正与相关单位沟通，今后扫码支付还将支持社保卡交费。
据曹清介绍，医院目前将“分时预约诊疗”与“扫码付费”双管齐下，患者只用在手机上“点一点”“扫一扫”就能完成就诊全程，不必在多个窗口辗转，大大缓解了就医等待之苦。