轨道交通建设进入“网时代”我省出动无人机监控露天烧秸秆图文：长大后我就成了你高空抛物伤婴案二审维持原判医院为减少排队开通扫码付费卓尔与创新工场共设产业基金寻师热线开通首日引发思念如潮
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·轨道交通建设进入“网时代”
·我省出动无人机监控露天烧秸秆
·图文：长大后我就成了你
·高空抛物伤婴案二审维持原判
·医院为减少排队开通扫码付费
·卓尔与创新工场共设产业基金
·寻师热线开通首日引发思念如潮
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.9 星期五
医院为减少排队开通扫码付费
    楚天都市报讯 图为：患者用手机扫描印在处方笺上的二维码

    楚天都市报讯（记者李晗通讯员高翔）掏出手机，打开微信，扫一扫二维码就可以完成缴费。昨日上午，记者在武汉大学中南医院门诊大厅看到，不少患者在导诊护士的指引下，纷纷拿起手机扫描印在处方笺上的二维码进行缴费。据了解，该院成为我省首家开通扫码支付看病费用的医院。
    家住武昌的肖先生最近喉咙不舒服，昨天来到中南医院门诊三楼呼吸内科就诊，被诊断为急性咽气管炎，医生给他开了两盒金莲花软胶囊，共计64.06元。肖先生掏出手机，打开微信，扫了扫处方笺右上角的二维码，手机立即显示缴费金额，他点击“立即支付”，三秒钟就完成了付费，并顺利到药房窗口领到了药物。“这么多年到医院看病开药，今天是最快的一次。”肖先生表示，扫码付费到拿药只花了五分钟。如果按常规流程，到窗口排队缴费后再到另一个窗口拿药，辗转排队至少要多花二十分钟。
    医院门诊部主任曹清表示，今年7月，该院试运行扫码支付功能，昨日在全院所有科室正式启用。自费诊疗的患者或家属通过微信扫描医院处方笺左上角处的二维码，通过微信或支付宝缴纳就诊费用，最快只需3秒。手机扫码交费后，患者凭借纸质处方笺与就医卡即到相应的执行科室进行检验检查、取药，大大节省了来回往返窗口排队缴费时间，改善了就医体验，提升了医生问诊效率。目前约有三成的患者采用扫码在线支付，医院正与相关单位沟通，今后扫码支付还将支持社保卡交费。
    据曹清介绍，医院目前将“分时预约诊疗”与“扫码付费”双管齐下，患者只用在手机上“点一点”“扫一扫”就能完成就诊全程，不必在多个窗口辗转，大大缓解了就医等待之苦。


   