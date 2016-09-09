查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·轨道交通建设进入“网时代” ·我省出动无人机监控露天烧秸秆 ·图文：长大后我就成了你 ·高空抛物伤婴案二审维持原判 ·医院为减少排队开通扫码付费 ·卓尔与创新工场共设产业基金 ·寻师热线开通首日引发思念如潮 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 轨道交通建设进入“网时代” · 我省出动无人机监控露天烧秸秆 · 图文：长大后我就成了你 · 高空抛物伤婴案二审维持原判 · 医院为减少排队开通扫码付费 · 卓尔与创新工场共设产业基金 · 寻师热线开通首日引发思念如潮 1 要闻 2016.9.9 星期五 医院为减少排队开通扫码付费 楚天都市报讯 图为：患者用手机扫描印在处方笺上的二维码



楚天都市报讯（记者李晗通讯员高翔）掏出手机，打开微信，扫一扫二维码就可以完成缴费。昨日上午，记者在武汉大学中南医院门诊大厅看到，不少患者在导诊护士的指引下，纷纷拿起手机扫描印在处方笺上的二维码进行缴费。据了解，该院成为我省首家开通扫码支付看病费用的医院。

家住武昌的肖先生最近喉咙不舒服，昨天来到中南医院门诊三楼呼吸内科就诊，被诊断为急性咽气管炎，医生给他开了两盒金莲花软胶囊，共计64.06元。肖先生掏出手机，打开微信，扫了扫处方笺右上角的二维码，手机立即显示缴费金额，他点击“立即支付”，三秒钟就完成了付费，并顺利到药房窗口领到了药物。“这么多年到医院看病开药，今天是最快的一次。”肖先生表示，扫码付费到拿药只花了五分钟。如果按常规流程，到窗口排队缴费后再到另一个窗口拿药，辗转排队至少要多花二十分钟。

医院门诊部主任曹清表示，今年7月，该院试运行扫码支付功能，昨日在全院所有科室正式启用。自费诊疗的患者或家属通过微信扫描医院处方笺左上角处的二维码，通过微信或支付宝缴纳就诊费用，最快只需3秒。手机扫码交费后，患者凭借纸质处方笺与就医卡即到相应的执行科室进行检验检查、取药，大大节省了来回往返窗口排队缴费时间，改善了就医体验，提升了医生问诊效率。目前约有三成的患者采用扫码在线支付，医院正与相关单位沟通，今后扫码支付还将支持社保卡交费。

据曹清介绍，医院目前将“分时预约诊疗”与“扫码付费”双管齐下，患者只用在手机上“点一点”“扫一扫”就能完成就诊全程，不必在多个窗口辗转，大大缓解了就医等待之苦。





