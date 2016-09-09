查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·轨道交通建设进入“网时代” ·我省出动无人机监控露天烧秸秆 ·图文：长大后我就成了你 ·高空抛物伤婴案二审维持原判 ·医院为减少排队开通扫码付费 ·卓尔与创新工场共设产业基金 ·寻师热线开通首日引发思念如潮 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 轨道交通建设进入“网时代” · 我省出动无人机监控露天烧秸秆 · 图文：长大后我就成了你 · 高空抛物伤婴案二审维持原判 · 医院为减少排队开通扫码付费 · 卓尔与创新工场共设产业基金 · 寻师热线开通首日引发思念如潮 1 要闻 2016.9.9 星期五 图文：长大后我就成了你 楚天都市报讯 图为：李岚昕（左一）和当年暗中资助她的片警吴之曦，在武汉化工区建洲村巡查。 楚天都市报记者萧颢摄



当年受片警暗中资助的女孩 毕业回乡成网格管理站一员

图为：吴之曦和李岚昕经常一起走访

图为：吴之曦和李岚昕入户了解情况



楚天都市报记者叶文波通讯员冯威张昕摄影：楚天都市报记者萧颢



今年6月，22岁的李岚昕大学毕业，回到了家乡——武汉化工区有名的穷村建洲村，在网格化管理工作站当了一名网格员。网格站副站长，正是当年暗中资助了她两年的片警吴之曦。

4年前，吴之曦在走访中得知，当年考上大学的李岚昕家境贫寒，他欲资助却被婉拒。于是，他通过村委会暗中资助。两年后，李岚昕一家得知真相再次婉拒，原因是他们听说吴警官家也并不富有。

从那时起，李岚昕心中有了目标：毕业后，做个像吴之曦一样的热心人。



农村贫困之家走出大学生

片警好心资助遭婉拒



今年31岁的吴之曦，2007年入职，是武汉化工区八吉府派出所民警，担任建洲村、前锋村、新集村的责任区民警。2012年夏的一天，他入村走访，在与村干部一起发放大学录取通知书时，发现建洲村有个女孩考上了中南民族大学。

建洲村村民多以种田为生，由于田地都在江堤附近，汛期容易受灾，一直都是有名的“穷窝子”。穷村里有人考上大学殊为不易，所以这个叫李岚昕的孩子引起了吴之曦关注。

吴之曦了解到，李岚昕是独生女。2001年，父亲在工地干活时摔伤，身体右侧瘫痪，做过开颅手术，丧失了劳动能力。全家靠母亲一人在家门口洗车维持生计，一家人日子过得异常艰难。他决定给这个穷苦家庭一些力所能及的帮助。

几天后，吴之曦专门去了李岚昕家，不过李岚昕到一家木地板厂打工赚学费去了没碰上，他就跟其母亲程春珍聊了起来。临走，吴之曦表示愿意每个月为李岚昕提供300元生活费，一直资助到孩子大学毕业。程春珍听了连连称谢，但还是婉拒了，说日子虽苦还能坚持。

离开李家后，吴之曦当即找到那家木地板厂，向厂老板说明了情况，要求对方及时将李岚昕的工资发放到位。吴之曦也决定通过其它办法帮帮这家人。



片警每月自掏荷包300元

暗中帮扶两年后暴露



当年9月，李岚昕要去上大学了。吴之曦知道孩子肯定舍不得搭乘出租车，而拖着行李转车又相当不便，他便开着私家车，与村干部一起将李岚昕送到学校。这令李岚昕母女俩感动不已。

回村后，吴之曦又找到村委会分管民政的副主任魏俊娟商议：自己每月出资300元，以村委会的名义进行资助。吴之曦的想法也得到了父母、妻子的大力支持。

就这样，李岚昕每月都会领到村委会发放的300元“补助款”。此外，吴之曦也常向附近的“有车族”推荐到建洲村焦沙路程春珍的洗车点洗车。

一晃两年过去了，李岚昕即将上大三了。不过，吴之曦暗中资助她的小秘密暴露了——一次与村干部聊天时，程春珍意外得知，女儿每月领取的300元补助，竟是吴之曦从自己荷包里掏的。

想到吴之曦作为一个片警，工资也不高，不图名不图利地资助了自家两年，不能再麻烦别人了，程春珍便找到吴之曦，表达谢意之后，婉拒了他继续资助。李岚昕听说真相后，也深受感动，此后再也不去村委会领这笔“补助款”了。

就这样，吴之曦暗中进行了两年的资助被迫中断。



毕业后放弃进城返回穷村

女大学生回报热心人



穷人的孩子早当家。李岚昕在大学里还勤工俭学，像给食堂打扫卫生、外出当家教等，赚钱贴补日常所需，平时她也很节约。就这样，大三、大四的学业顺利完成。

今年6月，听说区里招聘网格员，李岚昕决定回老家，做一个像吴之曦这样的基层服务工作者。通过笔试面试，她脱颖而出，最终成为建洲村网格站的一名网格员，成了吴之曦的同事。此后，两人经常一起走村入户，采集村民基础信息，宣传法律、政策，为村民们排忧解难。

昨日中午下班后，楚天都市报记者跟随吴之曦来到李岚昕家，母亲程春珍正在洗衣服，一见到吴之曦，如同看到亲人一般。程春珍说：“政府已经很关照我们了，吴警官的工资也是辛辛苦苦挣来的，我们怎么好意思要呢？”“同学们都到市里找工作，你怎么偏要回到村里呢？”记者问。

李岚昕说不少同学也这样问过她。“当年吴警官和村里对我和我家都帮助很大，让我很感动，我也想报答一下他们。其实，在哪儿工作都一样，能为全村643位乡亲服务，我感觉也挺有意义的。”她笑着说。

吴之曦接过话茬：“她性格开朗，对工作又认真负责，村民们都很喜欢，常见面就拉着问东问西的。”吴警官介绍，今年夏天，武汉遭遇暴雨袭击，武汉化工区也受灾严重，刚上班不久的李岚昕每天跟着大家巡堤，渍水最深处能淹没成人，村民都喊怕，她却坚持每天上一线，劝都劝不回。

记者看到，当时李岚昕的巡逻日志中，详细地记载着哪里的水最深、哪家受灾严重、哪里急需排水、哪里问题已经解决等。“我也要像吴警官一样，干一行爱一行，要干就干好。”她说。





