查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·轨道交通建设进入“网时代” ·我省出动无人机监控露天烧秸秆 ·图文：长大后我就成了你 ·高空抛物伤婴案二审维持原判 ·医院为减少排队开通扫码付费 ·卓尔与创新工场共设产业基金 ·寻师热线开通首日引发思念如潮 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 轨道交通建设进入“网时代” · 我省出动无人机监控露天烧秸秆 · 图文：长大后我就成了你 · 高空抛物伤婴案二审维持原判 · 医院为减少排队开通扫码付费 · 卓尔与创新工场共设产业基金 · 寻师热线开通首日引发思念如潮 1 要闻 2016.9.9 星期五 我省出动无人机监控露天烧秸秆 秸秆焚烧面积超过30亩 枝江市政府主要负责人被约谈 楚天都市报讯 图为：无人机在武汉市新洲区拍到的焚烧秸秆火点



楚天都市报讯（记者潘锡珩）日前，省环境保护委员会办公室利用无人机，对省内重点区域秸秆焚烧情况进行了巡检。昨日下午，省环委会通报巡检结果，因秸秆禁烧工作开展不力，枝江市政府主要负责人被约谈。

8月30日至9月6日，省环委会办公室采用无人机新技术手段，对全省重点区域开展了秸秆焚烧巡检工作。据介绍，每个飞行巡检小组由遥感飞行操作员和地面数据分析人员组成。无人机根据卫星遥感数据分析情况，确定火点具体位置，并将实时监测图像传到指挥中心，结合地面执法检查，核实着火点具体信息。

据介绍，不同的无人机每天巡检的面积略有不同。固定翼机每天可飞行1-2架次，每次飞行时间为1.5小时，可巡检的耕地面积大约10万亩。旋翼机每天可飞行8-12个架次，每次飞行时间约15分钟，控制距离在2公里左右，可巡检的耕地面积约为5万亩。

记者查阅省环保厅网站发现，8月30日至9月6日间，网站共发布了16条“秸秆焚烧火点无人机巡检报告”，每条一个地点，详细记录了巡检的时间、范围、飞行高度、发现的秸秆焚烧情况。例如：9月6日，一个小组巡检了团风县及周边地区共50平方公里范围，飞行高度100-200米，在该区域检测到秸秆焚烧黑斑5处，总面积约2600平方米。

昨日，省环委会办公室的通报数据显示，上述时间段内，无人机巡检发现秸秆焚烧火点17个，黑斑117处，焚烧面积97550平方米。因枝江市一次巡检发现焚烧面积超过30亩，该市市政府主要负责人昨日在省环委会接受约谈，武汉市黄陂区、京山县、嘉鱼县政府分管负责人接受了提醒谈话。





