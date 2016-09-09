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·轨道交通建设进入“网时代”
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楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.9 星期五
交通年报显示武汉“中度拥堵”目前有14条地铁同时在建
轨道交通建设进入“网时代”
    楚天都市报讯 图为：近5年武汉机动车数量
    图为：近5年上半年主城区拥堵指数

    □楚天都市报记者林永俊通讯员官廉严晗实习生刘志成

    2014、2015连续两年，年增机动车超过30万辆；路网虽进一步完善，但却赶不上机动车激增的速度，武汉交通拥堵指数近年来呈上升趋势。昨日发布的《2016年武汉市交通发展年度报告》披露，今年上半年，武汉工作日轻度以上拥堵时长7小时，较2015年的5小时增加2小时。

    近五年上半年拥堵指数呈上升趋势

    “十二五”期间，武汉机动车拥有量呈爆发式增长，截至去年底，武汉机动车拥有总量达213万辆，而2010年这一数字为104.6万辆。
    车辆激增必然带来拥堵。据统计，“十二五”期间，武汉主城区高峰小时流量大于5000辆的路口，从“十一五”末的61个增加到2015年的140个。主城区路网除2011年时速超过23公里，其余4年都维持在21公里左右。近5年，武汉主城区上半年工作日高峰平均交通拥堵指数总体呈上升趋势。
    主城区拥堵路段由点状分布扩展为线状分布，范围进一步扩大。

    短途开车比例高是重要原因

    年度报告编制单位武汉市交通发展战略研究院介绍，除了机动车激增外，车辆短途出行比例高、城建项目扎堆开工，是拥堵加剧的主要原因。
    据统计，武汉市民5公里以内短途开车出行比例过高，达到37%。也就是说，市民使用车辆过于频繁，短距离出行如买菜、送孩子上学等，都要开车，人为添堵。
    工地扎堆，也加剧交通拥堵。城建项目集中的光谷地区，车辆经常堵成长龙，车速几成“龟速”。
    为补“短板”解决拥堵，武汉大力实施“城建攻坚”，集中修路架桥。截至目前，快速路里程已达233公里，但路网编织的速度，跑不过车辆激增速度。
    交通规划专家预测，随着机动车迅猛增长，武汉的拥堵还将进一步加剧，建议考虑经济杠杆方式，提高用车成本，促使人们多使用公共交通。

    轨道交通建设进入“网时代”
 
    武汉目前已建成4条轨道交通线。今年，武汉轨道交通第三期建设规划线路全部开工，同时在建线路达到14条。
    武汉市交通发展战略研究院相关专家表示，随着地铁3号线的建成通车，与地铁4号线、2号线形成武汉地铁“第一环”。接下来，武汉地铁建设将进入“网时代”，计划至2021年，武汉每年力争建成2条轨道交通线，建成约400公里的城市轨道交通线网，计划至2025年，地铁运营里程增至700公里。
    据透露，目前，武汉已编制好第四轮轨道交通规划，正上报国家有关部门审批。记者了解到，第四轮规划中，有8个轨道交通项目属首次亮相。


 