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第19版 跑腿
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·图文：银杏树为啥提前月余落叶
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·图文：阳逻环湖路建好三年没路灯
·临街超市开“后门”小区安全难设防
·市民之声
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市民之声
19
跑腿
2016.9.9 星期五
市民之声
楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
洪山区余先生：昨天傍晚回家，从南湖建安街经过时，发现路边有几辆像“麻木”一样的小四轮篷车违规乱停，该路段本就车流量大，这些停在路边的无牌无证车辆，让附近交通更拥堵。
武汉市交管局：已通知辖区交警加大对该路段的巡查和管控，对违规无证行驶车辆依法进行处罚。
汉阳区许女士：每到夜晚和清晨，在五龙路龙江庭苑C区附近的人行道上，附近商铺经常占道经营，如餐馆将桌椅板凳搬到路上，汽车修理店将车辆停在店外，行人从此经过时，不仅要绕道，还要特别注意地上的油污，有安全隐患。
汉阳区城管委：执法人员会在市民投诉的时间段到现场探访，若发现有商家出店经营，会立即下达整改通知单，并加大巡查力度。
楚天都市报记者揭明玥