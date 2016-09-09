查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·图文：勇抓小偷 手指被咬断仍不放手 ·图文：银杏树为啥提前月余落叶 ·图文：小区数十棵树要被挖走 ·图文：阳逻环湖路建好三年没路灯 ·临街超市开“后门”小区安全难设防 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 夕阳晚晴 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第9版 : 广告 · 图文：勇抓小偷 手指被咬断仍不 · 图文：银杏树为啥提前月余落叶 · 图文：小区数十棵树要被挖走 · 图文：阳逻环湖路建好三年没路灯 · 临街超市开“后门”小区安全难设 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.9 星期五 临街超市开“后门”小区安全难设防 物业称将增加一道门禁 楚天都市报讯 光谷万科城花璟苑的郑先生反映，他们小区临街的商铺中，有一家超市的侧门正好位于该小区内，任何人都可以通过这家超市进出小区，业主们觉得很不安全。

郑先生说，这家超市临街上有一扇大门，还有一扇侧门是向着小区里开的，而且没有设置任何门禁措施，任何人都可以从超市进出小区。此前，业主们多次向物业反映此事，但半年多过去，问题一直没有解决。

楚天都市报记者现场看到，该超市正好位于小区大门的隔壁，正常情况下，访客需刷卡通过大门的门禁系统才能进入小区，但若以超市作为通道，则可直接进入小区。

该小区物业公司相关负责人解释，此处的侧门是按消防要求设计的，交付时就已存在，确实有一定安全风险。接业主投诉后，他们一边与地产部沟通，同时安排专门的保安人员值守此处，并24小时监控。目前，经多次协商，公司决定在超市侧门附近再多加一道门禁闸门，预计本周内闸门可进行安装并开始使用。

楚天都市报记者揭明玥





