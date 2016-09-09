查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·图文：勇抓小偷 手指被咬断仍不放手 ·图文：银杏树为啥提前月余落叶 ·图文：小区数十棵树要被挖走 ·图文：阳逻环湖路建好三年没路灯 ·临街超市开“后门”小区安全难设防 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 夕阳晚晴 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第9版 : 广告 · 图文：勇抓小偷 手指被咬断仍不 · 图文：银杏树为啥提前月余落叶 · 图文：小区数十棵树要被挖走 · 图文：阳逻环湖路建好三年没路灯 · 临街超市开“后门”小区安全难设 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.9 星期五 图文：阳逻环湖路建好三年没路灯 当地街道办：已申报争取资金修建 楚天都市报讯 图为：1.5公里长的道路两边均无路灯



新洲市民王女士反映，阳逻环湖路通车三年多，但柴泊湖休闲广场至新洲三中门口一直没有路灯，柴泊湖休闲广场是阳逻唯一的广场，周边还有四五个大型社区，每晚散步都要摸黑回家，一路提心吊胆的，感觉极其不安全。

环湖路紧邻柴泊湖公园。7日上午，楚天都市报记者来到环湖路看到，道路两侧都是居民楼，一楼还有不少门面。不过，从新洲三中到柴泊湖休闲广场附近大约1.5公里路两旁，既没有电线杆，也没有路灯。

居民张先生说，天黑前，他们去柴泊湖公园散步，等散完步回来，眼前一片漆黑，不仅担心路上的过往车辆，还担心会遇到不法分子。

对此，阳逻街道办称，此前接到过多名市民相关投诉，环湖路由阳逻开发区建好后，移交给街道办，除了路灯问题，靠近路面中间的井盖也时有破损。目前，街道已上报至新洲区发改委立项，争取开发区和新洲区资金支持后，即可对道路整体进行修缮。

楚天都市报记者刘闪魏铼





