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第19版 跑腿
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·图文：阳逻环湖路建好三年没路灯
·临街超市开“后门”小区安全难设防
·市民之声
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临街超市开“后门”小区安全难设
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市民之声
19
跑腿
2016.9.9 星期五
图文：阳逻环湖路建好三年没路灯
当地街道办：已申报争取资金修建
楚天都市报讯 图为：1.5公里长的道路两边均无路灯
新洲市民王女士反映，阳逻环湖路通车三年多，但柴泊湖休闲广场至新洲三中门口一直没有路灯，柴泊湖休闲广场是阳逻唯一的广场，周边还有四五个大型社区，每晚散步都要摸黑回家，一路提心吊胆的，感觉极其不安全。
环湖路紧邻柴泊湖公园。7日上午，楚天都市报记者来到环湖路看到，道路两侧都是居民楼，一楼还有不少门面。不过，从新洲三中到柴泊湖休闲广场附近大约1.5公里路两旁，既没有电线杆，也没有路灯。
居民张先生说，天黑前，他们去柴泊湖公园散步，等散完步回来，眼前一片漆黑，不仅担心路上的过往车辆，还担心会遇到不法分子。
对此，阳逻街道办称，此前接到过多名市民相关投诉，环湖路由阳逻开发区建好后，移交给街道办，除了路灯问题，靠近路面中间的井盖也时有破损。目前，街道已上报至新洲区发改委立项，争取开发区和新洲区资金支持后，即可对道路整体进行修缮。
楚天都市报记者刘闪魏铼