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第19版 跑腿
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·图文：小区数十棵树要被挖走
·图文：阳逻环湖路建好三年没路灯
·临街超市开“后门”小区安全难设防
·市民之声
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市民之声
19
跑腿
2016.9.9 星期五
图文：小区数十棵树要被挖走
物业解释称会换成桂花树栽种
楚天都市报讯 图为：樟树周围的水泥地面已被挖开
新洲区阳逻中鑫花园小区业主黄先生反映，小区种了不少樟树、广玉兰，树龄有10多年，早上看到有人要将树挖走，感觉很可惜。
前日，楚天都市报记者来到位于阳逻平江大道的该小区，看到三层别墅和小高层楼中间隔一条路，靠近别墅区一侧的路边种着一排樟树，树干直径约15厘米，树高四五米，枝繁叶茂，遮住了别墅住户的窗户。约20多棵樟树周围的水泥地面已被挖开，但树尚未移走。
小区物业人员解释说，这些树长了10多年，樟树根系发达，把别墅业主家一楼地平拱起，树叶影响采光，虫子也容易飞进业主家中，因此多数别墅业主希望移树。物业征得业委会同意后，计划换栽桂花树，移走的树也不会浪费，将种在开发商新建小区内，目前物业正在向城管部门申办手续。
楚天都市报记者刘闪魏铼