查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·图文：勇抓小偷 手指被咬断仍不放手 ·图文：银杏树为啥提前月余落叶 ·图文：小区数十棵树要被挖走 ·图文：阳逻环湖路建好三年没路灯 ·临街超市开“后门”小区安全难设防 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 夕阳晚晴 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第9版 : 广告 · 图文：勇抓小偷 手指被咬断仍不 · 图文：银杏树为啥提前月余落叶 · 图文：小区数十棵树要被挖走 · 图文：阳逻环湖路建好三年没路灯 · 临街超市开“后门”小区安全难设 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.9 星期五 图文：银杏树为啥提前月余落叶 绿化专家：雌树挂果多 加上干旱原因所致 楚天都市报讯 图为：绿化队人员帮银杏树抹叶敲果



离银杏树落叶还有一个多月，为啥街头一些银杏树已开始落叶？昨日，市民刘女士担心地说，是不是这些银杏树死了？

昨日，记者在汉口解放大道和武昌中山路上看到，一些银杏树确实开始落叶。据了解，三镇街头行道树银杏树数千棵，约有20%不同程度出现类似现象，这是怎么回事？

武昌绿化队专家张军介绍，今年“暴力梅”后，江城降雨明显偏少，加之今年是雌银杏挂果的大年，导致雌银杏树采取了自我保护措施——提前落叶，以保持成活和保住果实。

那该如何帮银杏树渡过难关？记者昨在武昌东湖路和中山路看到，绿化队工作人员在根部先钻洞补水，再利用云梯抹叶和敲掉部分银杏果，并打点滴补充营养，“市民不用担心，这些银杏树并未死亡，来年还会生机勃勃。”张军说。

楚天都市报记者卢成汉通讯员殷莉红彭雪琴





