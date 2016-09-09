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第19版 跑腿
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·图文：阳逻环湖路建好三年没路灯
·临街超市开“后门”小区安全难设防
·市民之声
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市民之声
19
跑腿
2016.9.9 星期五
图文：银杏树为啥提前月余落叶
绿化专家：雌树挂果多 加上干旱原因所致
楚天都市报讯 图为：绿化队人员帮银杏树抹叶敲果
离银杏树落叶还有一个多月，为啥街头一些银杏树已开始落叶？昨日，市民刘女士担心地说，是不是这些银杏树死了？
昨日，记者在汉口解放大道和武昌中山路上看到，一些银杏树确实开始落叶。据了解，三镇街头行道树银杏树数千棵，约有20%不同程度出现类似现象，这是怎么回事？
武昌绿化队专家张军介绍，今年“暴力梅”后，江城降雨明显偏少，加之今年是雌银杏挂果的大年，导致雌银杏树采取了自我保护措施——提前落叶，以保持成活和保住果实。
那该如何帮银杏树渡过难关？记者昨在武昌东湖路和中山路看到，绿化队工作人员在根部先钻洞补水，再利用云梯抹叶和敲掉部分银杏果，并打点滴补充营养，“市民不用担心，这些银杏树并未死亡，来年还会生机勃勃。”张军说。
楚天都市报记者卢成汉通讯员殷莉红彭雪琴