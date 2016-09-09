免费培训育婴师(月嫂)风湿类风湿治疗新突破广告：动向新闻图文：患者扫码付费 免受窗口久等之苦杂质沉积 老汉血管抽脂扩容操作不当 女孩美容差点丢命江城医院迎来“新生潮”
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 第18版 健康
·免费培训育婴师(月嫂)
·风湿类风湿治疗新突破
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·杂质沉积 老汉血管抽脂扩容
·操作不当 女孩美容差点丢命
·江城医院迎来“新生潮”
楚天都市报电子版
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18 健康 2016.9.9 星期五
操作不当 女孩美容差点丢命
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶通讯员刘姗姗）武汉姑娘许娇在一家美容工作室打美容针后，突然高烧，还出现感染性休克，一度被下病危通知书。经及时抢救才转危为安。
    上周，许娇在一家美容工作室通过静脉注射了一种美容针，回去后发烧、呕吐、大小便失禁，家人将她送往武汉市中心医院急救。
    该院急诊科主任艾芬介绍，很可能是注射者操作不当或者消毒不到位造成了感染。


   