查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 健康 ·免费培训育婴师(月嫂) ·风湿类风湿治疗新突破 ·广告：动向新闻 ·图文：患者扫码付费 免受窗口久等之苦 ·杂质沉积 老汉血管抽脂扩容 ·操作不当 女孩美容差点丢命 ·江城医院迎来“新生潮” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 夕阳晚晴 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第9版 : 广告 · 免费培训育婴师(月嫂) · 风湿类风湿治疗新突破 · 广告：动向新闻 · 图文：患者扫码付费 免受窗口久 · 杂质沉积 老汉血管抽脂扩容 · 操作不当 女孩美容差点丢命 · 江城医院迎来“新生潮” 18 健康 2016.9.9 星期五 杂质沉积 老汉血管抽脂扩容 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛通讯员金静）爱美人士常说“抽脂瘦身”，事实上不仅身上的脂肪可以抽，血管内的也能“抽”。近日汉口60岁的王爹爹就为自己的血管“抽脂扩容”了。

王爹爹四年前查出血脂高。近两个月，他总感觉一阵阵头晕、头疼，右边手脚发麻，吃饭连筷子都拿不稳，这才来到武汉脑科医院。经检查，老人的左侧颈动脉内血流已成一条细线，血脂杂质沉积，阻塞率90%以上。

该院脑血管病专家蒋泳给王爹爹的血管“抽脂扩容”，他在患者脖子侧面切开一个小口，找到被堵塞的颈内动脉血管起始处并打开，用夹子临时阻断血流，把堵塞在血管内的血脂杂质从内膜上完整剥脱下来，清除了近4厘米长的“脂肪”，彻底清洁内壁，再把血管重新缝合。昨日术后复查，老人血管血流畅通，手也不麻了。





