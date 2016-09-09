查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 健康 ·免费培训育婴师(月嫂) ·风湿类风湿治疗新突破 ·广告：动向新闻 ·图文：患者扫码付费 免受窗口久等之苦 ·杂质沉积 老汉血管抽脂扩容 ·操作不当 女孩美容差点丢命 ·江城医院迎来“新生潮” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 夕阳晚晴 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第9版 : 广告 · 免费培训育婴师(月嫂) · 风湿类风湿治疗新突破 · 广告：动向新闻 · 图文：患者扫码付费 免受窗口久 · 杂质沉积 老汉血管抽脂扩容 · 操作不当 女孩美容差点丢命 · 江城医院迎来“新生潮” 18 健康 2016.9.9 星期五 免费培训育婴师(月嫂) 楚天都市报讯 人社局指定机构培养月嫂和养老护理师，向全国免费培养，产妇新生儿护理知识培训4-7天，30年育婴专家授课，企业委培输送母婴护理公司、医院实习签约上岗，月薪5千-1万3,免费住宿。

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