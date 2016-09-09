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第18版 健康
·免费培训育婴师(月嫂)
·风湿类风湿治疗新突破
·广告：动向新闻
·图文：患者扫码付费 免受窗口久等之苦
·杂质沉积 老汉血管抽脂扩容
·操作不当 女孩美容差点丢命
·江城医院迎来“新生潮”
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江城医院迎来“新生潮”
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健康
2016.9.9 星期五
免费培训育婴师(月嫂)
楚天都市报讯 人社局指定机构培养月嫂和养老护理师，向全国免费培养，产妇新生儿护理知识培训4-7天，30年育婴专家授课，企业委培输送母婴护理公司、医院实习签约上岗，月薪5千-1万3,免费住宿。
报名热线：02785872808
地址：汉口火车站财神广场市政特种集团一楼