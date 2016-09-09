查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康资讯 ·边手术边聊天“微针”无痛除腰突 ·免费查肛肠 引爆就诊热潮 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 夕阳晚晴 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第9版 : 广告 · 边手术边聊天“微针”无痛除腰突 · 免费查肛肠 引爆就诊热潮 · 广告 17 健康资讯 2016.9.9 星期五 腰突半年下半身如“触电”一听开刀 血压上升 边手术边聊天“微针”无痛除腰突 楚天都市报讯 半年前，汉口的一位患者就因腰突发作疼痛难忍两次入院，但一听医生说要开刀就害怕得血压上升，无奈放弃治疗。直到得知二级医院有种微创技术不开刀就可以除腰突后，她才慕名而来。



腰突发作如触电一听开刀血压上升



从今年2月开始，这位患者就因腰突发作而住院。她说：“每次发作的时候，完全迈不开腿，下不了地，脚一挨到地，从臀部到脚趾就像触电那样疼，晚上经常是只能睡两三个小时。”经检查，这位患者腰4-5、腰5骶1椎间盘突出，压迫了神经所致。医生建议这种情况最好开刀手术治疗。但一听要大开刀，她是担心不已，当时血压一下子就上升了好多，原来她平常连打针都怕疼。

看到妻子这么痛苦，老公就四处打听哪里有既不用开刀又能治好腰椎病的医院，直到近日找到了以骨科微创技术见长的二级医院。



“微针”手术无痛苦“语言处方”暖人心



接诊的骨科专家吴涛主任看完患者的检查报告，判断治疗难度不大。但通过和患者的沟通，发现就算是创口只有0.7毫米的射频消融术，该患者都是十分紧张不安。为此专家不得不带着她和手术后的病友交流治疗心得。在看到比自己年纪大很多的患者都不害怕，她终于决定接受治疗。

果然，手术后这位患者才明白自己之前的担心完全是多余的，她说：“从头到尾，都没痛的感觉，医生知道我担心，还和护士一边手术一边安慰我，让我分散注意力，心里也轻松了一大截。”目前患者恢复得相当好，再休养几天就能出院了。



专科医院 专业技术专治颈肩腰腿痛六年



二级医院作为我省专业治疗颈肩腰腿痛的专科医院，成立近六年来依托射频消融、椎间孔镜等先进微创技术和各类传统中医疗法，已经为多名像这位患者这样的颈肩腰腿痛患者送去了康复的福音。山不在高有仙则名，医院还成立了由吴涛、曹奔、李书河、何学刚等微创专家和老中医带头的骨科队伍，让患者不用东奔西跑就可以在这里享受专家的亲诊服务！如果您或家人也有颈背疼痛、手指发麻、上下肢无力，腰部疼痛、一侧下肢或双下肢麻木、疼痛，膝关节酸痛、肿胀、僵硬、变形、大脚骨等不适症状，都可拨打咨询热线

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