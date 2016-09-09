查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·“飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 ·寻师热线开通首日引思念如潮 ·BMW领航新能源汽车发展 ·品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 ·实力绽放 试驾新一代308 ·势起兴城 聚达未来 ·图文：手绣的校园地图 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 夕阳晚晴 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第9版 : 广告 · “飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 · 寻师热线开通首日引思念如潮 · BMW领航新能源汽车发展 · 品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 · 实力绽放 试驾新一代308 · 势起兴城 聚达未来 · 图文：手绣的校园地图 16 教育 2016.9.9 星期五 图文：手绣的校园地图 楚天都市报讯 “哇，校园地图，竟然还是手绣版！”昨日武汉科技大学报到现场，领到校园地图的新生们发出啧啧称赞。主创这份地图的校学生创业协会介绍，这是他们的文化创意作品，设计成员在暑假里历时两个月，一针一线绣出原稿后，再用制图工具完善，共印刷5000余份免费向入校的新生发放。楚天都市报记者周治涛通讯员戢松摄





