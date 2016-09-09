“飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心寻师热线开通首日引思念如潮BMW领航新能源汽车发展品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹实力绽放 试驾新一代308势起兴城 聚达未来图文：手绣的校园地图
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 第16版 教育
·“飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心
·寻师热线开通首日引思念如潮
·BMW领航新能源汽车发展
·品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹
·实力绽放 试驾新一代308
·势起兴城 聚达未来
·图文：手绣的校园地图
楚天都市报电子版
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16 教育 2016.9.9 星期五
实力绽放 试驾新一代308
    楚天都市报讯 近日，“实力绽放——新一代东风标致308试驾会”在长沙拉开序幕，靓丽的外形引发大量围观和极高的回头率。全系标配STT，让“小辛巴”的油耗和动力表现同样出色。全系标配ESP9.1系统为应对城市复杂路况保驾护航，另惊喜搭载同级鲜有配备的盲区探测系统，18平米的探测范围，在左右相邻车道有后方来车进入盲区时，相应方位的外后视镜警告灯便会亮起，提醒驾驶员后方有车，避免出现危险。有效将事故的发生几率大幅降低，同时配合胎压监测系统，全方位保障驾乘者的安全。采用标致独有创新体感设计理念打造的i-Cockpit唯我座舱，以人体工程学为设计灵感，以车上的每一个“我”为中心，兼顾了所有人的驾乘体验的安全性和舒适性。
胡浩


   